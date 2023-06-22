22 июня 2023

Курганцы пожаловались на раздавленную самосвалами дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Разбитые дороги. Курган , лужа, асфальт, разбитые дороги, яма на дороге
Курганцы пожаловались на раздавленную дорогу Малышево — Альменево (архивное фото) Фото:

Жители Альменевского муниципального округа (Курганская область) пожаловались на раздавленную самосвалами дорогу. Об этом они написали на портале «Обратись».

«При ремонте дороги Альменево — Куртамыш самосвалы раздавили дорогу Малышево — Альменево. Ремонт обещали в 2021 году, потом в 2022 году, но на данный момент дорога до сих пор не восстановлена», — указано в обращении.

В ответ на жалобу департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области сообщил, что ремонт автодороги межмуниципального значения Малышево — Альменево запланирован на 2023 год. Он будет проведен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На портале госзакупок 19 июня была размещена заявка на поиск подрядчика для ремонта дороги. Начальная цена контракта — 589 935 760 рублей.

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Жители Альменевского муниципального округа (Курганская область) пожаловались на раздавленную самосвалами дорогу. Об этом они написали на портале «Обратись». «При ремонте дороги Альменево — Куртамыш самосвалы раздавили дорогу Малышево — Альменево. Ремонт обещали в 2021 году, потом в 2022 году, но на данный момент дорога до сих пор не восстановлена», — указано в обращении. В ответ на жалобу департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области сообщил, что ремонт автодороги межмуниципального значения Малышево — Альменево запланирован на 2023 год. Он будет проведен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На портале госзакупок 19 июня была размещена заявка на поиск подрядчика для ремонта дороги. Начальная цена контракта — 589 935 760 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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