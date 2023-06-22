Курганцы пожаловались на раздавленную самосвалами дорогу

23 июня 2023 в 07:26 Размер текста - 17 +

Курганцы пожаловались на раздавленную дорогу Малышево — Альменево (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Альменевского муниципального округа (Курганская область) пожаловались на раздавленную самосвалами дорогу. Об этом они написали на портале «Обратись». «При ремонте дороги Альменево — Куртамыш самосвалы раздавили дорогу Малышево — Альменево. Ремонт обещали в 2021 году, потом в 2022 году, но на данный момент дорога до сих пор не восстановлена», — указано в обращении. В ответ на жалобу департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области сообщил, что ремонт автодороги межмуниципального значения Малышево — Альменево запланирован на 2023 год. Он будет проведен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На портале госзакупок 19 июня была размещена заявка на поиск подрядчика для ремонта дороги. Начальная цена контракта — 589 935 760 рублей.

Жители Альменевского муниципального округа (Курганская область) пожаловались на раздавленную самосвалами дорогу. Об этом они написали на портале «Обратись». «При ремонте дороги Альменево — Куртамыш самосвалы раздавили дорогу Малышево — Альменево. Ремонт обещали в 2021 году, потом в 2022 году, но на данный момент дорога до сих пор не восстановлена», — указано в обращении. В ответ на жалобу департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области сообщил, что ремонт автодороги межмуниципального значения Малышево — Альменево запланирован на 2023 год. Он будет проведен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На портале госзакупок 19 июня была размещена заявка на поиск подрядчика для ремонта дороги. Начальная цена контракта — 589 935 760 рублей.