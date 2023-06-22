Пресс-служба Пригожина опровергла слухи о покупке рекламы ЧВК «Вагнер» у Алены Водонаевой

23 июня 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Водонаеву обвинили в рекламе ЧВК «Вагнер» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-служба группы компаний Конкорд (принадлежит Евгению Пригожину — прим URA.RU) опровергла обвинения в сторону телеведущей и блогера из Тюмени Алены Водонаевой. Об этом стало известно в социальных сетях. Девушка сама отправила запрос в компанию Пригожина, чтобы избавиться от всех обвинений в рекламе ЧВК «Вагнер». «Алена, добрый день! Пресс-служба [ГК Конкорд] подтверждает, что не платила вам денег. У нас нет необходимости в распространении информации о нас в Instagram (Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России — прим URA.RU). Instagram не является нашей целевой аудиторией», — опубликовали в telegram-канале Baza ответ пресс-службы ГК Конкорд. Она также разместила у себя эту запись. Ранее URA.RU сообщало, что Водонаеву обвинили в рекламе «ЧВК Вагнер». Свои аргументы в пользу этого привел блогер Андрей Петров, который заявил, что его рекламному менеджеру пришло предложение о такой же рекламе, а в качестве примера ему привели кейс Водонаевой. Из-за этого скандала телеведущая написала заявление на Петрова.

Пресс-служба группы компаний Конкорд (принадлежит Евгению Пригожину — прим URA.RU) опровергла обвинения в сторону телеведущей и блогера из Тюмени Алены Водонаевой. Об этом стало известно в социальных сетях. Девушка сама отправила запрос в компанию Пригожина, чтобы избавиться от всех обвинений в рекламе ЧВК «Вагнер». «Алена, добрый день! Пресс-служба [ГК Конкорд] подтверждает, что не платила вам денег. У нас нет необходимости в распространении информации о нас в Instagram (Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России — прим URA.RU). Instagram не является нашей целевой аудиторией», — опубликовали в telegram-канале Baza ответ пресс-службы ГК Конкорд. Она также разместила у себя эту запись. Ранее URA.RU сообщало, что Водонаеву обвинили в рекламе «ЧВК Вагнер». Свои аргументы в пользу этого привел блогер Андрей Петров, который заявил, что его рекламному менеджеру пришло предложение о такой же рекламе, а в качестве примера ему привели кейс Водонаевой. Из-за этого скандала телеведущая написала заявление на Петрова.