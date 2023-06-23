Instagram* и Facebook* ограничат доступ для канадцев

Пользователи из Канады потеряют доступ к новостям в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Социальные сети Instagram (Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России) и Facebook (Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России) заблокируют доступ к новостным материалам для пользователей из Канады, что связано с принятием закона о новостях в интернете в этой стране. Об этом рассказали в корпорации Meta (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России).

«Доступ к новостям на площадках Facebook и Instagram будет закрыт для всех пользователей в Канаде», — передает сообщение корпорации телеканал CBC. Там добавили, что это связано с принятием закона о новостях в интернете в этой стране.

В марте этого года социальные сети Instagram и Facebook были заблокированы на территории России. Российские блогеры обратились к президенту России Владимиру Путину и заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву с просьбой разблокировать соцсети. Однако, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обращение Совета блогеров при Совфеде о разблокировке социальных сетей является «обезличенным» и не может быть рассмотрено.

*Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Facebook (деятельность запрещена в РФ).