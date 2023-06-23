Mash: бетонная плита раздавила машины силовиков в Москве

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Машины силовиков пострадали во время падения бетонной плиты в центре Москвы Фото:

На машины силовиков в Кривоколенном переулке в центре Москвы упала бетонная плита. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Бетонная плита упала на Mercedes GLS и Toyota Camry c реконструируемого здания в Кривоколенном переулке в центре Москвы. Mercedes принадлежит руководителю ГУ ФССП по Московской области. Toyota Camry с черными номерами числится за Минобороны», — говорится в telegram-канале.

Согласно данным, плита упала во время ремонта здания рядом с которым были припаркованы две машины. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России и Федеральную службу судебных приставов. Ответ ожидается.

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На машины силовиков в Кривоколенном переулке в центре Москвы упала бетонная плита. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Бетонная плита упала на Mercedes GLS и Toyota Camry c реконструируемого здания в Кривоколенном переулке в центре Москвы. Mercedes принадлежит руководителю ГУ ФССП по Московской области. Toyota Camry с черными номерами числится за Минобороны», — говорится в telegram-канале. Согласно данным, плита упала во время ремонта здания рядом с которым были припаркованы две машины. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России и Федеральную службу судебных приставов. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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