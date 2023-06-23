Mash: бетонная плита раздавила машины силовиков в Москве

23 июня 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Машины силовиков пострадали во время падения бетонной плиты в центре Москвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На машины силовиков в Кривоколенном переулке в центре Москвы упала бетонная плита. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Бетонная плита упала на Mercedes GLS и Toyota Camry c реконструируемого здания в Кривоколенном переулке в центре Москвы. Mercedes принадлежит руководителю ГУ ФССП по Московской области. Toyota Camry с черными номерами числится за Минобороны», — говорится в telegram-канале. Согласно данным, плита упала во время ремонта здания рядом с которым были припаркованы две машины. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России и Федеральную службу судебных приставов. Ответ ожидается.

На машины силовиков в Кривоколенном переулке в центре Москвы упала бетонная плита. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Бетонная плита упала на Mercedes GLS и Toyota Camry c реконструируемого здания в Кривоколенном переулке в центре Москвы. Mercedes принадлежит руководителю ГУ ФССП по Московской области. Toyota Camry с черными номерами числится за Минобороны», — говорится в telegram-канале. Согласно данным, плита упала во время ремонта здания рядом с которым были припаркованы две машины. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России и Федеральную службу судебных приставов. Ответ ожидается.