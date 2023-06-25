В честь курганского врача, спасшего тысячи жизней, установят мемориальную доску

В Кургане планируют установить мемориальную доску, посвященную детскому хирургу областной больницы имени Красного Креста, заслуженному врачу России Грачику Дохоляну, который ушел из жизни в прошлом году. Решение об установке рассмотрят депутаты гордумы Кургана.
«Повестка дня заседания 28 июня 2023 года. <…> Об установлении памятных знаков Дохоляну Грачику Мкртычевичу», — указано в сообщении, размещенном на сайте городской администрации. В гордуме URA.RU уточнили, что доску планируют установить на здании областной больницы имени Красного Креста.
Грачик Дохолян скончался в реанимации 19 декабря от тяжелой болезни. За более 40 лет работы хирургом он спас тысячи жизней детей. В феврале ему посмертно присвоили звание «Почетный гражданин Курганской области».
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