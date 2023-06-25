25 июня 2023
24 июня 2023

В честь курганского врача, спасшего тысячи жизней, установят мемориальную доску

В Кургане увековечат память хирурга Грачика Дохоляна
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медицинская маска, медперсонал, врач, медики
Грачик Дохолян проработал хирургом более 40 лет (фото из архива) Фото:

В Кургане планируют установить мемориальную доску, посвященную детскому хирургу областной больницы имени Красного Креста, заслуженному врачу России Грачику Дохоляну, который ушел из жизни в прошлом году. Решение об установке рассмотрят депутаты гордумы Кургана.

«Повестка дня заседания 28 июня 2023 года. <…> Об установлении памятных знаков Дохоляну Грачику Мкртычевичу», — указано в сообщении, размещенном на сайте городской администрации. В гордуме URA.RU уточнили, что доску планируют установить на здании областной больницы имени Красного Креста.

Грачик Дохолян скончался в реанимации 19 декабря от тяжелой болезни. За более 40 лет работы хирургом он спас тысячи жизней детей. В феврале ему посмертно присвоили звание «Почетный гражданин Курганской области».

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В Кургане планируют установить мемориальную доску, посвященную детскому хирургу областной больницы имени Красного Креста, заслуженному врачу России Грачику Дохоляну, который ушел из жизни в прошлом году. Решение об установке рассмотрят депутаты гордумы Кургана. «Повестка дня заседания 28 июня 2023 года. <…> Об установлении памятных знаков Дохоляну Грачику Мкртычевичу», — указано в сообщении, размещенном на сайте городской администрации. В гордуме URA.RU уточнили, что доску планируют установить на здании областной больницы имени Красного Креста. Грачик Дохолян скончался в реанимации 19 декабря от тяжелой болезни. За более 40 лет работы хирургом он спас тысячи жизней детей. В феврале ему посмертно присвоили звание «Почетный гражданин Курганской области».
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© Служба новостей «URA.RU»
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