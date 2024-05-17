Предприятие «МобиДик», владельцем которого является депутат Курганской облдумы Александр Черняк, проиграло судебный спор тюменскому бизнесмену Марине Демочкиной. С компании-производителя вездеходов взыскали 69 миллионов рублей за задолженность по аренде. Об этом сообщается в картотеке Арбитражного суда.
«Иск удовлетворить. Взыскать с ООО «МобиДик» в пользу индивидуального предпринимателя Демочкиной Марины Сергеевны задолженность в размере 29 695 245 рублей, неустойку в размере 39 154 419 рублей, судебные расходы по оплате госпошлины в размере 200 000 рублей», — говорится в решении суда. В удовлетворении встречного иска компании из Кургана было отказано.
Ранее URA.RU писало, что компания депутата Черняка пыталась оспорить иск на 69 млн рублей от бизнесмена из Тюмени. Предприятие хотело, чтобы суд признало договор аренды имущества от 2018 года недействительным.
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