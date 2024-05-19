Премьер Финляндии выразил надежду об открытии пропускных пунктов с Россией

В Финляндии рассматривают возможность открытия пропускных пунктов на границе с Россией после принятия в стране нового закона о выдворении. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
«Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу», — сказал Орпо в интервью радиостанции Yle Radio Suomi. По его словам, другие пункты могут быть открыты, если на этом обе стороны границы наладят отношения.
Пропускная граница между Финляндией и Россией оказалась закрыта с 30 ноября 2023 года. В Москве назвали такие меры по обеспечению безопасности границ избыточными. С тех пор Финляндия лишилась 170 тысяч рабочих мест на границе с РФ.
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