Премьер Финляндии выразил надежду об открытии пропускных пунктов с Россией

19 мая 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Законопроект, предусматривающий возвращение просителей убежища в РФ, будет рассмотрен на следующей неделе Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Финляндии рассматривают возможность открытия пропускных пунктов на границе с Россией после принятия в стране нового закона о выдворении. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. «Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу», — сказал Орпо в интервью радиостанции Yle Radio Suomi. По его словам, другие пункты могут быть открыты, если на этом обе стороны границы наладят отношения. Пропускная граница между Финляндией и Россией оказалась закрыта с 30 ноября 2023 года. В Москве назвали такие меры по обеспечению безопасности границ избыточными. С тех пор Финляндия лишилась 170 тысяч рабочих мест на границе с РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Финляндии рассматривают возможность открытия пропускных пунктов на границе с Россией после принятия в стране нового закона о выдворении. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. «Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу», — сказал Орпо в интервью радиостанции Yle Radio Suomi. По его словам, другие пункты могут быть открыты, если на этом обе стороны границы наладят отношения. Пропускная граница между Финляндией и Россией оказалась закрыта с 30 ноября 2023 года. В Москве назвали такие меры по обеспечению безопасности границ избыточными. С тех пор Финляндия лишилась 170 тысяч рабочих мест на границе с РФ.