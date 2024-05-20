Польша больше не намерена принимать мигрантов, в том числе украинских, несмотря на решение Евросоюза распределять беженцев. Варшава объяснила такой шаг тем, что на польской территории уже и так много мигрантов.
"Нам не придется принимать никаких мигрантов, прибывающих с других направлений. И Европейский союз не наложит на нас никаких квот", — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X. При этом даже в ЕС признают, что на польской территории находится много украинских беженцев.
Все началось с того, что Евросоюз принял пакт о распределении миграционной нагрузки в государствах ЕС. Согласно документу, если в какой-то стране много беженцев, их должен будет принять кто-то другой из содружества государств. При этом Польша и Венгрия были против этой реформы, но прислушиваться к ним не стали.
Также глава минфина Польши Анджей Доманьски заявил, что документы, принятые ЕС, не учитывают ситуацию на польско-белорусской границе. Там, по его словам, с середины 2021 года было зафиксировано более 80 тысяч попыток нелегального проникновения на территорию республики.
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