Метеоролог рассказал об аномальной погоде, приведшая к крушению вертолета Раиси

В зоне крушения иранского вертолета, в результате которого погиб президент страны Эбрахим Раиси, наблюдалась так называемая "термическая депрессия". Метеорологи так называют область сравнительно низкого атмосферного давления. Тогда облака могут достигать практически уровня земли. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода в районе авиационного происшествия на северо-западе Ирана была сложная – определялась термической депрессией. Горные вершины, сопки и перевалы закрыты облаками. Облака понижались до земли. Местами ливень, гроза", - рассказал Евгений Тишковец в разговоре с РИА Новости. Область сопровождалась высокой электризацией и обледенением.
Крушение вертолета произошло днем 19 мая в районе города Джульфа (Азербайджан). Недавно стало известно, что в ходе происшествия никто не выжил, передает RT. Одна из основных версий падения — плохие метеоусловия. Они же мешали спасателям оперативно прибыть на место ЧП, сообщает Life.
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