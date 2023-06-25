25 июня 2023

Курганские кинотеатры назвали лидеров проката с начала июня

Российские фильмы возглавили прокаты в курганских кинотеатрах
© Служба новостей «URA.RU»
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Кинотеатр. Курган , кинотеатр, зрители
В мэрии рассказали, какие фильмы популярны у курганцев Фото:

В Кургане названы лидеры прокатов в местных кинотеатрах. Среди них фильмы российского производства. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в курганской мэрии.

«Наиболее популярными фильмами в начале июня были «Вызов», «Маша и медведь в кино», «Скажите: «Ой!». Данный взяты с Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах», — рассказали URA.RU в мэрии Кургана.

Сообщается, что популярной у курганцев также стала комедия от российского блогера «Непосредственно Каха». В фильме главный герой, блогер Каха, вместе со своими друзьями попадает в различные комичные ситуации. Между тем, востребованной среди курганцев стала кинокартина «Объектив».

Ранее URA.RU писало, что новый фильм с актрисой из Кургана покажут в российских кинотеатрах. Девушка сыграет одну из главных ролей в отечественном фильме.

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В Кургане названы лидеры прокатов в местных кинотеатрах. Среди них фильмы российского производства. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в курганской мэрии. «Наиболее популярными фильмами в начале июня были «Вызов», «Маша и медведь в кино», «Скажите: «Ой!». Данный взяты с Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах», — рассказали URA.RU в мэрии Кургана. Сообщается, что популярной у курганцев также стала комедия от российского блогера «Непосредственно Каха». В фильме главный герой, блогер Каха, вместе со своими друзьями попадает в различные комичные ситуации. Между тем, востребованной среди курганцев стала кинокартина «Объектив». Ранее URA.RU писало, что новый фильм с актрисой из Кургана покажут в российских кинотеатрах. Девушка сыграет одну из главных ролей в отечественном фильме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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