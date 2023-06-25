25 июня 2023
24 июня 2023

Ученики из ЯНАО не попали на главный выпускной страны

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выпускники. Екатеринбург, последний звонок, выпускники
На выпускной в Москве отправилось 11 школьников из ЯНАО Фото:

Ученики из ЯНАО не попали на главный выпускной страны в Москве, отмененный из-за режима контртеррористической операции. Всего в столицу отправились 11 ямальцев, сообщили URA.RU в окружном департаменте образования.

«На торжественный выпускной в Москве было отправлено 11 учеников. Все они являются призерами и участниками всероссийской олимпиады и претендентами на золотую медаль», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе депобразования ЯНАО.

Шестеро выпускников из Ноябрьска уже вернулись домой. Как сообщает «Ноябрьск 24», для выпускников была проведена экскурсия на Воробьевы горы.

Ранее URA.RU рассказало, что Всероссийский выпускной в Государственном Кремлевском дворце был отменен из-за режима КТО. В ЯНАО выпускные прошли в штатном режиме.

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Ученики из ЯНАО не попали на главный выпускной страны в Москве, отмененный из-за режима контртеррористической операции. Всего в столицу отправились 11 ямальцев, сообщили URA.RU в окружном департаменте образования. «На торжественный выпускной в Москве было отправлено 11 учеников. Все они являются призерами и участниками всероссийской олимпиады и претендентами на золотую медаль», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе депобразования ЯНАО. Шестеро выпускников из Ноябрьска уже вернулись домой. Как сообщает «Ноябрьск 24», для выпускников была проведена экскурсия на Воробьевы горы. Ранее URA.RU рассказало, что Всероссийский выпускной в Государственном Кремлевском дворце был отменен из-за режима КТО. В ЯНАО выпускные прошли в штатном режиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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