Ученики из ЯНАО не попали на главный выпускной страны

26 июня 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

На выпускной в Москве отправилось 11 школьников из ЯНАО Фото: Размик Закарян © URA.RU Ученики из ЯНАО не попали на главный выпускной страны в Москве, отмененный из-за режима контртеррористической операции. Всего в столицу отправились 11 ямальцев, сообщили URA.RU в окружном департаменте образования. «На торжественный выпускной в Москве было отправлено 11 учеников. Все они являются призерами и участниками всероссийской олимпиады и претендентами на золотую медаль», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе депобразования ЯНАО. Шестеро выпускников из Ноябрьска уже вернулись домой. Как сообщает «Ноябрьск 24», для выпускников была проведена экскурсия на Воробьевы горы. Ранее URA.RU рассказало, что Всероссийский выпускной в Государственном Кремлевском дворце был отменен из-за режима КТО. В ЯНАО выпускные прошли в штатном режиме.

Ученики из ЯНАО не попали на главный выпускной страны в Москве, отмененный из-за режима контртеррористической операции. Всего в столицу отправились 11 ямальцев, сообщили URA.RU в окружном департаменте образования. «На торжественный выпускной в Москве было отправлено 11 учеников. Все они являются призерами и участниками всероссийской олимпиады и претендентами на золотую медаль», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе депобразования ЯНАО. Шестеро выпускников из Ноябрьска уже вернулись домой. Как сообщает «Ноябрьск 24», для выпускников была проведена экскурсия на Воробьевы горы. Ранее URA.RU рассказало, что Всероссийский выпускной в Государственном Кремлевском дворце был отменен из-за режима КТО. В ЯНАО выпускные прошли в штатном режиме.