Пригожин лишил выпускного школьников Москвы

Пресс-служба департамента образования Москвы: выпускные вечера перенесены на 1 июля из-за режима КТО
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Школьники не смогут отпраздновать выпускные вечера 24 июня Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Выпускные вечера для школьников в Москве перенесены из-за режима контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования Москвы. Мероприятия пройдут 1 июля.

«В связи с введенным режимом контртеррористической операции проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в Парке Горького переносится на неделю. Мероприятия пройдут 1 июля», — сообщили в пресс-службе. Ее слова передает РИА Новости.

Режим КТО был введен в Москве и области после попытки вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина: 23 июня он обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю бойцов военной компании. В Минобороны эту информацию опровергли, а на Пригожина завели уголовное дело.

Московский губернатор Андрей Воробьев посоветовал жителям не выезжать из региона. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе проводятся антитеррористические мероприятия. Позже Собянин отменил все массовые мероприятия в столице.

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Выпускные вечера для школьников в Москве перенесены из-за режима контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования Москвы. Мероприятия пройдут 1 июля. «В связи с введенным режимом контртеррористической операции проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в Парке Горького переносится на неделю. Мероприятия пройдут 1 июля», — сообщили в пресс-службе. Ее слова передает РИА Новости. Режим КТО был введен в Москве и области после попытки вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина: 23 июня он обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю бойцов военной компании. В Минобороны эту информацию опровергли, а на Пригожина завели уголовное дело. Московский губернатор Андрей Воробьев посоветовал жителям не выезжать из региона. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе проводятся антитеррористические мероприятия. Позже Собянин отменил все массовые мероприятия в столице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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