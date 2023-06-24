Пригожин лишил выпускного школьников Москвы

Выпускные вечера для школьников в Москве перенесены из-за режима контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования Москвы. Мероприятия пройдут 1 июля.
«В связи с введенным режимом контртеррористической операции проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в Парке Горького переносится на неделю. Мероприятия пройдут 1 июля», — сообщили в пресс-службе. Ее слова передает РИА Новости.
Режим КТО был введен в Москве и области после попытки вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина: 23 июня он обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю бойцов военной компании. В Минобороны эту информацию опровергли, а на Пригожина завели уголовное дело.
Московский губернатор Андрей Воробьев посоветовал жителям не выезжать из региона. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе проводятся антитеррористические мероприятия. Позже Собянин отменил все массовые мероприятия в столице.
Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.