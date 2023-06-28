Курганцам объяснили, как стать ветераном боевых действий после СВО

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Курганцам разъяснили условия получения звания ветерана боевых действий после СВО Фото:

Курганцы, принимавшие участие в зоне военных действий, получат звание ветерана после подачи рапорта в своей части и последующего предоставления документов в Пенсионный фонд. Порядок действий URA.RU рассказали в пункте отбора на военную службу по контракту.

«Главное условие — это служба на определенных территориях, имеющих соответствующий статус. Таким участникам нужно подать рапорт начальству военной части. Это заявление является основание для выдачи в дальнейшем удостоверения ветерана боевых действий», — сообщил замначальника призывного пункта Дмитрий Лысенко. На получение удостоверения ветерана не влияет срок службы по контракту.

Заявление военнослужащего рассматривают в дальнейшем уже без его участия. Затем он получает от командира части документы, которые необходимо предоставить в любое отделение Пенсионного фонда. Льготы и пособия ветерану боевых действий начислят с момента одобрения выдачи удостоверения.

Ранее URA.RU сообщало, что у курганцев старше 60 лет также могут принять заявления на заключение военного контракта. У Минобороны есть потребность в профессионалах некоторых гражданских специальностей.

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Курганцы, принимавшие участие в зоне военных действий, получат звание ветерана после подачи рапорта в своей части и последующего предоставления документов в Пенсионный фонд. Порядок действий URA.RU рассказали в пункте отбора на военную службу по контракту. «Главное условие — это служба на определенных территориях, имеющих соответствующий статус. Таким участникам нужно подать рапорт начальству военной части. Это заявление является основание для выдачи в дальнейшем удостоверения ветерана боевых действий», — сообщил замначальника призывного пункта Дмитрий Лысенко. На получение удостоверения ветерана не влияет срок службы по контракту. Заявление военнослужащего рассматривают в дальнейшем уже без его участия. Затем он получает от командира части документы, которые необходимо предоставить в любое отделение Пенсионного фонда. Льготы и пособия ветерану боевых действий начислят с момента одобрения выдачи удостоверения. Ранее URA.RU сообщало, что у курганцев старше 60 лет также могут принять заявления на заключение военного контракта. У Минобороны есть потребность в профессионалах некоторых гражданских специальностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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