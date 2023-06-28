Курганцам объяснили, как стать ветераном боевых действий после СВО

Курганцам разъяснили условия получения звания ветерана боевых действий после СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Курганцы, принимавшие участие в зоне военных действий, получат звание ветерана после подачи рапорта в своей части и последующего предоставления документов в Пенсионный фонд. Порядок действий URA.RU рассказали в пункте отбора на военную службу по контракту.

«Главное условие — это служба на определенных территориях, имеющих соответствующий статус. Таким участникам нужно подать рапорт начальству военной части. Это заявление является основание для выдачи в дальнейшем удостоверения ветерана боевых действий», — сообщил замначальника призывного пункта Дмитрий Лысенко. На получение удостоверения ветерана не влияет срок службы по контракту.

Заявление военнослужащего рассматривают в дальнейшем уже без его участия. Затем он получает от командира части документы, которые необходимо предоставить в любое отделение Пенсионного фонда. Льготы и пособия ветерану боевых действий начислят с момента одобрения выдачи удостоверения.

Ранее URA.RU сообщало, что у курганцев старше 60 лет также могут принять заявления на заключение военного контракта. У Минобороны есть потребность в профессионалах некоторых гражданских специальностей.