26 июня 2023

Жительница Тобольска отсудила больше 400 тысяч у хозяина, искусавшей ее собаки

© Служба новостей «URA.RU»
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Командно-штабная тренировка по ликвидации ЧС. Супряк, пес, алабай, собака на привязи, охрана
На тюменку накинулся и искусал алабай Фото:

Жительница Тобольска отсудила 437 тысяч рублей у хозяина, искусавшей ее собаки. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Тюменской области. Нападение на женщину произошло в июле 2022 года.

«В июле 2022 года на женщину в микрорайоне Анисимово Тобольска напала собака породы алабай, гулявшая одна и без намордника, и несколько раз укусила за правое бедро. Пострадавшая после травмы находилась в больнице на стационарном лечении более трех недель, ей выполнено пять операций», — рассказали в ведомстве подробности.

По данным прокуратуры, женщина до сих пор испытывает боль, у нее остались глубокие, обезображивающие шрамы. Суд удовлетворил требования истицы и взыскал с владельца собаки 437 тыс. рублей.

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Жительница Тобольска отсудила 437 тысяч рублей у хозяина, искусавшей ее собаки. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Тюменской области. Нападение на женщину произошло в июле 2022 года. «В июле 2022 года на женщину в микрорайоне Анисимово Тобольска напала собака породы алабай, гулявшая одна и без намордника, и несколько раз укусила за правое бедро. Пострадавшая после травмы находилась в больнице на стационарном лечении более трех недель, ей выполнено пять операций», — рассказали в ведомстве подробности. По данным прокуратуры, женщина до сих пор испытывает боль, у нее остались глубокие, обезображивающие шрамы. Суд удовлетворил требования истицы и взыскал с владельца собаки 437 тыс. рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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