Жительница Тобольска отсудила больше 400 тысяч у хозяина, искусавшей ее собаки

Жительница Тобольска отсудила 437 тысяч рублей у хозяина, искусавшей ее собаки. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Тюменской области. Нападение на женщину произошло в июле 2022 года.
«В июле 2022 года на женщину в микрорайоне Анисимово Тобольска напала собака породы алабай, гулявшая одна и без намордника, и несколько раз укусила за правое бедро. Пострадавшая после травмы находилась в больнице на стационарном лечении более трех недель, ей выполнено пять операций», — рассказали в ведомстве подробности.
По данным прокуратуры, женщина до сих пор испытывает боль, у нее остались глубокие, обезображивающие шрамы. Суд удовлетворил требования истицы и взыскал с владельца собаки 437 тыс. рублей.
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