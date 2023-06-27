27 июня 2023

Сотни курганцев собрались в мечети, чтобы отметить праздник Курбан-Байрам. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятничная молитва в Мечети
Курганские мусульмане отметили праздник Курбан-Байрам Фото:

В Кургане сотни местных мусульман собрались в мечети, чтобы отметить праздник Курбан-Байрам. Верующие читали слушали проповедь имама и молились. Об этом передает корреспондент URA.RU, принявший участие в коллективной молитве.

«В Кургане мусульмане отмечают праздник Курбан-Байрам. В мечети собрались сотни верующих. Часть прихожан разместились внутри мечети, остальные — рядом с ней на улице. Мусульмане слушали проповедь и читали праздничный намаз (молитва)», — передает корреспондент.

С мусульманским праздником Курбан-Байрам верующих поздравили губернатор Курганской области Вадим Шумков, глава Кургана Елена Ситникова и глава Шадринска Антон Мокан. Чиновники пожелали мусульманам здоровья, добра и благополучия.

Ранее URA.RU писало, что полпред президента в УрФО Владимир Якушев поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Он пожелал верующим мира и благополучия.

В Кургане сотни мусульман собрались в мечети, чтобы отметить праздник Курбан-байрам
В Кургане сотни мусульман собрались в мечети, чтобы отметить праздник Курбан-байрам
Фото:
Мусульмане слушали проповедь имама и читали праздничную молитву
Мусульмане слушали проповедь имама и читали праздничную молитву
Фото:
Праздничное мероприятие проходило в Соборной мечети Кургана
Праздничное мероприятие проходило в Соборной мечети Кургана
Фото:
Некоторые прихожане приходили на праздник вместе со своими детьми
Некоторые прихожане приходили на праздник вместе со своими детьми
Фото:
Один из входов на территорию мечети был перекрыт трактором для безопасности, на другом входе дежурили сотрудники полиции
Один из входов на территорию мечети был перекрыт трактором для безопасности, на другом входе дежурили сотрудники полиции
Фото:

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В Кургане сотни местных мусульман собрались в мечети, чтобы отметить праздник Курбан-Байрам. Верующие читали слушали проповедь имама и молились. Об этом передает корреспондент URA.RU, принявший участие в коллективной молитве. «В Кургане мусульмане отмечают праздник Курбан-Байрам. В мечети собрались сотни верующих. Часть прихожан разместились внутри мечети, остальные — рядом с ней на улице. Мусульмане слушали проповедь и читали праздничный намаз (молитва)», — передает корреспондент. С мусульманским праздником Курбан-Байрам верующих поздравили губернатор Курганской области Вадим Шумков, глава Кургана Елена Ситникова и глава Шадринска Антон Мокан. Чиновники пожелали мусульманам здоровья, добра и благополучия. Ранее URA.RU писало, что полпред президента в УрФО Владимир Якушев поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Он пожелал верующим мира и благополучия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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