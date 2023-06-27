Курганские мусульмане отметили праздник Курбан-Байрам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане сотни местных мусульман собрались в мечети, чтобы отметить праздник Курбан-Байрам. Верующие читали слушали проповедь имама и молились. Об этом передает корреспондент URA.RU, принявший участие в коллективной молитве.

«В Кургане мусульмане отмечают праздник Курбан-Байрам. В мечети собрались сотни верующих. Часть прихожан разместились внутри мечети, остальные — рядом с ней на улице. Мусульмане слушали проповедь и читали праздничный намаз (молитва)», — передает корреспондент.

С мусульманским праздником Курбан-Байрам верующих поздравили губернатор Курганской области Вадим Шумков, глава Кургана Елена Ситникова и глава Шадринска Антон Мокан. Чиновники пожелали мусульманам здоровья, добра и благополучия.

Ранее URA.RU писало, что полпред президента в УрФО Владимир Якушев поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Он пожелал верующим мира и благополучия.

В Кургане сотни мусульман собрались в мечети, чтобы отметить праздник Курбан-байрам Фото: Тимур Нуцулханов

Мусульмане слушали проповедь имама и читали праздничную молитву Фото: Тимур Нуцулханов

Праздничное мероприятие проходило в Соборной мечети Кургана Фото: Тимур Нуцулханов

Некоторые прихожане приходили на праздник вместе со своими детьми Фото: Тимур Нуцулханов