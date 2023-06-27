В Кургане сотни местных мусульман собрались в мечети, чтобы отметить праздник Курбан-Байрам. Верующие читали слушали проповедь имама и молились. Об этом передает корреспондент URA.RU, принявший участие в коллективной молитве.
«В Кургане мусульмане отмечают праздник Курбан-Байрам. В мечети собрались сотни верующих. Часть прихожан разместились внутри мечети, остальные — рядом с ней на улице. Мусульмане слушали проповедь и читали праздничный намаз (молитва)», — передает корреспондент.
С мусульманским праздником Курбан-Байрам верующих поздравили губернатор Курганской области Вадим Шумков, глава Кургана Елена Ситникова и глава Шадринска Антон Мокан. Чиновники пожелали мусульманам здоровья, добра и благополучия.
Ранее URA.RU писало, что полпред президента в УрФО Владимир Якушев поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Он пожелал верующим мира и благополучия.
В Кургане сотни мусульман собрались в мечети, чтобы отметить праздник Курбан-байрам
Фото: Тимур Нуцулханов
Мусульмане слушали проповедь имама и читали праздничную молитву
Фото: Тимур Нуцулханов
Праздничное мероприятие проходило в Соборной мечети Кургана
Фото: Тимур Нуцулханов
Некоторые прихожане приходили на праздник вместе со своими детьми
Фото: Тимур Нуцулханов
Один из входов на территорию мечети был перекрыт трактором для безопасности, на другом входе дежурили сотрудники полиции
В Кургане сотни местных мусульман собрались в мечети, чтобы отметить праздник Курбан-Байрам. Верующие читали слушали проповедь имама и молились. Об этом передает корреспондент URA.RU, принявший участие в коллективной молитве. «В Кургане мусульмане отмечают праздник Курбан-Байрам. В мечети собрались сотни верующих. Часть прихожан разместились внутри мечети, остальные — рядом с ней на улице. Мусульмане слушали проповедь и читали праздничный намаз (молитва)», — передает корреспондент. С мусульманским праздником Курбан-Байрам верующих поздравили губернатор Курганской области Вадим Шумков, глава Кургана Елена Ситникова и глава Шадринска Антон Мокан. Чиновники пожелали мусульманам здоровья, добра и благополучия. Ранее URA.RU писало, что полпред президента в УрФО Владимир Якушев поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Он пожелал верующим мира и благополучия.