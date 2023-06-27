Курганскую мать, избивавшую своего ребенка, хотят лишить родительских прав

Жительницу Катайска (Курганская область) обвиняют в систематическом избиении несовершеннолетнего сына. Мать ребенка хотят лишить родительских прав. Об этом сообщается на сайте СУ СКР региона.
«В настоящее время ребенок проживает с родственниками отдельно от матери, решается вопрос о ее лишении родительских прав. В рамках расследования уголовного дела будут проведены следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и на выявление иных возможных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой», — указано на сайте ведомства.
По данным областного СУ СКР, женщина регулярно за непослушание причиняла ребенку физические и психические страдания в виде побоев. Кроме того, мать ненадлежащим образом воспитывала сына и допускала жесткое обращение по отношению к нему. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по п.«г» ч.2 ст. 117 УК РФ.
Ранее URA.RU писало, что у жительницы Курганской области забрали четырех детей. Ее лишили родительских прав за то, что женщина жестоко обращалась с ними.
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