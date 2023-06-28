Курганец получил пять лет за несколько патронов, изготовленных кустарным способом

Сельчанин из Курганской области получил пять лет за изготовление восьми патронов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Сафакулевского района (Курганская область) за изготовление кустарным способом восьми охотничьих патронов получил пять лет условно по решению суда. Об этом говорится в судебном документе.

«Для охоты сельчанин незаконно изготовил самодельным способом 8 патронов 16 калибра, которые были изъяты участковым при обыске. Суд назначил с учетом множества смягчающих обстоятельств, наказание в виде 5 лет лишения свободы без штрафа, условно с испытательным сроком на 3 года», — сообщает пресс-служба Сафакулевского районного суда.

По информации ведомства, 53-летний житель области раньше был охотником, но 10 лет назад разрешение на хранение и ношение оружия и боеприпасов было аннулировано. Два года назад, как отмечает пресс-служба суда, мужчина в поле нашел ружье. Вместо того, чтобы сдать оружие полиции, сельчанин смастерил к нему патроны. В июне суд вынес злоумышленнику, как отмечается на сайте суда, законное наказание.

Ранее Курганский городской суд дал условный срок местному жителю за то, что тот сжег автомобиль, а также незаконно хранил оружие и взрывчатку. Об этом сообщается в судебном акте на официальном сайте суда.