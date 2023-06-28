28 июня 2023

Власти райцентра ЯНАО подвергали опасности здоровье детей

Мэрии Тазовского района вынесли предписание из-за небезопасных детских площадок
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Тюмень, ребенок, дети, мальчик, качели
В Тазовском районе выявлены опасные объекты и детские площадки Фото:

В Тазовском районе ЯНАО местная администрация на протяжении длительного времени не ограничивала свободный доступ к заброшенным строениям и сооружениям. Также в райцентре выявлены детские площадки, не отвечающие требованием безопасности, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«На протяжении длительного времени органами местного самоуправления не принимались меры по ограничению свободного доступа к заброшенным строениям и сооружениям. Выявлены факты ненадлежащего крепления детских качелей, допускалось использование оборудования с механическими повреждениями на детских площадках», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

В адрес администрации внесено представление об устранении нарушений. В настоящее время нарушения устраняются.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в мэрию Тазовского района. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Тазовском районе ЯНАО местная администрация на протяжении длительного времени не ограничивала свободный доступ к заброшенным строениям и сооружениям. Также в райцентре выявлены детские площадки, не отвечающие требованием безопасности, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «На протяжении длительного времени органами местного самоуправления не принимались меры по ограничению свободного доступа к заброшенным строениям и сооружениям. Выявлены факты ненадлежащего крепления детских качелей, допускалось использование оборудования с механическими повреждениями на детских площадках», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. В адрес администрации внесено представление об устранении нарушений. В настоящее время нарушения устраняются. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в мэрию Тазовского района. На момент публикации новости ответ не получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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