Дороги в районе ХМАО поможет отремонтировать Роснефть Капитальный ремонт дорог Октябрьского района будет произведен при содействии Роснефти 01 июля 2023 в 00:26 Размер текста - 17 + Администрация Октябрьского района и «Роснефть» сотрудничают с 2014 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пункт о содействии в проведении капитального ремонта дорог Октябрьского района (ХМАО) будет включен в соглашение о сотрудничестве с «Роснефтью». Об этом сообщил глава района Сергей Заплатин. «В окружной столице рассмотрели актуальные вопросы устойчивого развития обществ группы ПАО «НК «Роснефть» и ХМАО по итогам 2022 года. <…> В Октябрьском районе остро стоит вопрос о необходимости проведения капитальных ремонтов внутрипоселковых дорог, поэтому приняли решение включить данное мероприятие в соглашение с «Роснефтью» на 2024 год», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале мэра. Заплатин пояснил, что Октябрьский район и «Роснефть» сотрудничают в части социально-экономического развития территории района с 2014 года. В рамках реализации этого сотрудничества «Роснефть» финансирует строительство котельной по улице Молодежная, 5 в поселке Талинка. Ранее сообщалось, что в поселке Приобье Октябрьского района (ХМАО) будет обновлена электросетевая инфраструктура. Данные мероприятия будут проводится в рамках инвестиционного соглашения с «ЮТЭК-Региональные сети».

Пункт о содействии в проведении капитального ремонта дорог Октябрьского района (ХМАО) будет включен в соглашение о сотрудничестве с «Роснефтью». Об этом сообщил глава района Сергей Заплатин. «В окружной столице рассмотрели актуальные вопросы устойчивого развития обществ группы ПАО «НК «Роснефть» и ХМАО по итогам 2022 года. <…> В Октябрьском районе остро стоит вопрос о необходимости проведения капитальных ремонтов внутрипоселковых дорог, поэтому приняли решение включить данное мероприятие в соглашение с «Роснефтью» на 2024 год», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале мэра. Заплатин пояснил, что Октябрьский район и «Роснефть» сотрудничают в части социально-экономического развития территории района с 2014 года. В рамках реализации этого сотрудничества «Роснефть» финансирует строительство котельной по улице Молодежная, 5 в поселке Талинка. Ранее сообщалось, что в поселке Приобье Октябрьского района (ХМАО) будет обновлена электросетевая инфраструктура. Данные мероприятия будут проводится в рамках инвестиционного соглашения с «ЮТЭК-Региональные сети». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям