30 июня 2023
29 июня 2023

Дороги в районе ХМАО поможет отремонтировать Роснефть

Капитальный ремонт дорог Октябрьского района будет произведен при содействии Роснефти
© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация Октябрьского района и «Роснефть» сотрудничают с 2014 года Фото:

Пункт о содействии в проведении капитального ремонта дорог Октябрьского района (ХМАО) будет включен в соглашение о сотрудничестве с «Роснефтью». Об этом сообщил глава района Сергей Заплатин.

«В окружной столице рассмотрели актуальные вопросы устойчивого развития обществ группы ПАО «НК «Роснефть» и ХМАО по итогам 2022 года. <…> В Октябрьском районе остро стоит вопрос о необходимости проведения капитальных ремонтов внутрипоселковых дорог, поэтому приняли решение включить данное мероприятие в соглашение с «Роснефтью» на 2024 год», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале мэра.

Заплатин пояснил, что Октябрьский район и «Роснефть» сотрудничают в части социально-экономического развития территории района с 2014 года. В рамках реализации этого сотрудничества «Роснефть» финансирует строительство котельной по улице Молодежная, 5 в поселке Талинка.

Ранее сообщалось, что в поселке Приобье Октябрьского района (ХМАО) будет обновлена электросетевая инфраструктура. Данные мероприятия будут проводится в рамках инвестиционного соглашения с «ЮТЭК-Региональные сети».


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Пункт о содействии в проведении капитального ремонта дорог Октябрьского района (ХМАО) будет включен в соглашение о сотрудничестве с «Роснефтью». Об этом сообщил глава района Сергей Заплатин. «В окружной столице рассмотрели актуальные вопросы устойчивого развития обществ группы ПАО «НК «Роснефть» и ХМАО по итогам 2022 года. <…> В Октябрьском районе остро стоит вопрос о необходимости проведения капитальных ремонтов внутрипоселковых дорог, поэтому приняли решение включить данное мероприятие в соглашение с «Роснефтью» на 2024 год», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале мэра. Заплатин пояснил, что Октябрьский район и «Роснефть» сотрудничают в части социально-экономического развития территории района с 2014 года. В рамках реализации этого сотрудничества «Роснефть» финансирует строительство котельной по улице Молодежная, 5 в поселке Талинка. Ранее сообщалось, что в поселке Приобье Октябрьского района (ХМАО) будет обновлена электросетевая инфраструктура. Данные мероприятия будут проводится в рамках инвестиционного соглашения с «ЮТЭК-Региональные сети».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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