Мэр из ХМАО сообщил о решении проблем с электроснабжением в крупном поселении района

26 июня 2023 в 23:41 Размер текста - 17 +

В рамках инвестиционного проекта планируют полностью обновить электросетевую инфраструктуру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Приобье (ХМАО) в рамках инвестиционного соглашения с «ЮТЭК-Региональные сети» будет смонтировано десять новых трансформаторных подстанций и одна распределительная. Глава Октябрьского района Сергей Заплатин в соцсети сообщил, что это улучшит качество электроснабжения в поселении и сделает его стабильным. «В январе 2022 года администрация поселка Приобье заключила инвестиционное соглашение с „ЮТЭК-Региональные сети“, в рамках которого планируется полностью обновить электросетевую инфраструктуру. В этом году будет смонтировано десять трансформаторных и одна распределительная подстанции и подводящие к ним линии электропередач. Эти мероприятия существенно улучшат качество электроснабжения в поселении, сделают его стабильным», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Уточняется, что в прошлом году специалисты уже смонтировали девять новых трансформаторных подстанций на месте старых и физически изношенных. Помимо этого, планируется установка компактной автоматизированной блочно-модульной котельной к началу ноября. Ранее URA.RU сообщало, что в Центральном районе Сургута повысили надежность электроснабжения. Новые кабельные линии проложили на пяти улицах. Сети вводят в эксплуатацию поэтапно и без ограничения электроснабжения потребителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Приобье (ХМАО) в рамках инвестиционного соглашения с «ЮТЭК-Региональные сети» будет смонтировано десять новых трансформаторных подстанций и одна распределительная. Глава Октябрьского района Сергей Заплатин в соцсети сообщил, что это улучшит качество электроснабжения в поселении и сделает его стабильным. «В январе 2022 года администрация поселка Приобье заключила инвестиционное соглашение с „ЮТЭК-Региональные сети“, в рамках которого планируется полностью обновить электросетевую инфраструктуру. В этом году будет смонтировано десять трансформаторных и одна распределительная подстанции и подводящие к ним линии электропередач. Эти мероприятия существенно улучшат качество электроснабжения в поселении, сделают его стабильным», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Уточняется, что в прошлом году специалисты уже смонтировали девять новых трансформаторных подстанций на месте старых и физически изношенных. Помимо этого, планируется установка компактной автоматизированной блочно-модульной котельной к началу ноября. Ранее URA.RU сообщало, что в Центральном районе Сургута повысили надежность электроснабжения. Новые кабельные линии проложили на пяти улицах. Сети вводят в эксплуатацию поэтапно и без ограничения электроснабжения потребителей.