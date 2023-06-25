25 июня 2023
24 июня 2023

Мэр из ХМАО сообщил о решении проблем с электроснабжением в крупном поселении района

© Служба новостей «URA.RU»
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Энергетика, подстанция, трансформатор. Челябинск, подстанция, энергетика, электричество, трансформатор, не влезай убьет
В рамках инвестиционного проекта планируют полностью обновить электросетевую инфраструктуру Фото:

В поселке Приобье (ХМАО) в рамках инвестиционного соглашения с «ЮТЭК-Региональные сети» будет смонтировано десять новых трансформаторных подстанций и одна распределительная. Глава Октябрьского района Сергей Заплатин в соцсети сообщил, что это улучшит качество электроснабжения в поселении и сделает его стабильным.

«В январе 2022 года администрация поселка Приобье заключила инвестиционное соглашение с „ЮТЭК-Региональные сети“, в рамках которого планируется полностью обновить электросетевую инфраструктуру. В этом году будет смонтировано десять трансформаторных и одна распределительная подстанции и подводящие к ним линии электропередач. Эти мероприятия существенно улучшат качество электроснабжения в поселении, сделают его стабильным», — сообщил мэр в своем telegram-канале.

Уточняется, что в прошлом году специалисты уже смонтировали девять новых трансформаторных подстанций на месте старых и физически изношенных. Помимо этого, планируется установка компактной автоматизированной блочно-модульной котельной к началу ноября.

Ранее URA.RU сообщало, что в Центральном районе Сургута повысили надежность электроснабжения. Новые кабельные линии проложили на пяти улицах. Сети вводят в эксплуатацию поэтапно и без ограничения электроснабжения потребителей.

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В поселке Приобье (ХМАО) в рамках инвестиционного соглашения с «ЮТЭК-Региональные сети» будет смонтировано десять новых трансформаторных подстанций и одна распределительная. Глава Октябрьского района Сергей Заплатин в соцсети сообщил, что это улучшит качество электроснабжения в поселении и сделает его стабильным. «В январе 2022 года администрация поселка Приобье заключила инвестиционное соглашение с „ЮТЭК-Региональные сети“, в рамках которого планируется полностью обновить электросетевую инфраструктуру. В этом году будет смонтировано десять трансформаторных и одна распределительная подстанции и подводящие к ним линии электропередач. Эти мероприятия существенно улучшат качество электроснабжения в поселении, сделают его стабильным», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Уточняется, что в прошлом году специалисты уже смонтировали девять новых трансформаторных подстанций на месте старых и физически изношенных. Помимо этого, планируется установка компактной автоматизированной блочно-модульной котельной к началу ноября. Ранее URA.RU сообщало, что в Центральном районе Сургута повысили надежность электроснабжения. Новые кабельные линии проложили на пяти улицах. Сети вводят в эксплуатацию поэтапно и без ограничения электроснабжения потребителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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