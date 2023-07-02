02 июля 2023

Пермяков пригласили на загородную секс-вечеринку под открытым небом

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечеринка Blue Velvet. Екатеринбург, бдсм, blue velvet, блю вельвет, секс вечеринка, ваксплей
В программе вечеринки —порка, воск, эротический массаж и другие практики Фото:

В Пермском крае пройдет закрытая порновечеринка HOT Weekend. Организаторы обещают новые знакомства и разнообразные чувственные активности. Мероприятие пройдет в загородном формате и рассчитано на два дня.

«Летний загородный формат закрытой kinky вечеринки. Яркое драйвовое событие этого лета для ценителей качественного тематического отдыха. В программе: откровенные игры на знакомство и сближение, фееричное эротик шоу, практики шибари, порка, воск, эротический массаж. Такого у нас еще не было», — сказано в анонсе фестиваля в telegram-канале.

Вечеринка пройдет с 26 по 27 августа на базе отдыха у реки Чусовая. Чтобы попасть на нее, нужно заранее зарегистрироваться у организаторов. Стоимость участия для мужчин — девять тысяч рублей, для девушек — тысячи. Парам сделают скидки. Участие двух человек обойдется в 10 тысяч рублей.

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В Пермском крае пройдет закрытая порновечеринка HOT Weekend. Организаторы обещают новые знакомства и разнообразные чувственные активности. Мероприятие пройдет в загородном формате и рассчитано на два дня. «Летний загородный формат закрытой kinky вечеринки. Яркое драйвовое событие этого лета для ценителей качественного тематического отдыха. В программе: откровенные игры на знакомство и сближение, фееричное эротик шоу, практики шибари, порка, воск, эротический массаж. Такого у нас еще не было», — сказано в анонсе фестиваля в telegram-канале. Вечеринка пройдет с 26 по 27 августа на базе отдыха у реки Чусовая. Чтобы попасть на нее, нужно заранее зарегистрироваться у организаторов. Стоимость участия для мужчин — девять тысяч рублей, для девушек — тысячи. Парам сделают скидки. Участие двух человек обойдется в 10 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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