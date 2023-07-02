Пермяков пригласили на загородную секс-вечеринку под открытым небом

В Пермском крае пройдет закрытая порновечеринка HOT Weekend. Организаторы обещают новые знакомства и разнообразные чувственные активности. Мероприятие пройдет в загородном формате и рассчитано на два дня.
«Летний загородный формат закрытой kinky вечеринки. Яркое драйвовое событие этого лета для ценителей качественного тематического отдыха. В программе: откровенные игры на знакомство и сближение, фееричное эротик шоу, практики шибари, порка, воск, эротический массаж. Такого у нас еще не было», — сказано в анонсе фестиваля в telegram-канале.
Вечеринка пройдет с 26 по 27 августа на базе отдыха у реки Чусовая. Чтобы попасть на нее, нужно заранее зарегистрироваться у организаторов. Стоимость участия для мужчин — девять тысяч рублей, для девушек — тысячи. Парам сделают скидки. Участие двух человек обойдется в 10 тысяч рублей.
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