Пермяков пригласили на загородную секс-вечеринку под открытым небом

03 июля 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

В программе вечеринки —порка, воск, эротический массаж и другие практики Фото: Размик Закарян © URA.RU В Пермском крае пройдет закрытая порновечеринка HOT Weekend. Организаторы обещают новые знакомства и разнообразные чувственные активности. Мероприятие пройдет в загородном формате и рассчитано на два дня. «Летний загородный формат закрытой kinky вечеринки. Яркое драйвовое событие этого лета для ценителей качественного тематического отдыха. В программе: откровенные игры на знакомство и сближение, фееричное эротик шоу, практики шибари, порка, воск, эротический массаж. Такого у нас еще не было», — сказано в анонсе фестиваля в telegram-канале. Вечеринка пройдет с 26 по 27 августа на базе отдыха у реки Чусовая. Чтобы попасть на нее, нужно заранее зарегистрироваться у организаторов. Стоимость участия для мужчин — девять тысяч рублей, для девушек — тысячи. Парам сделают скидки. Участие двух человек обойдется в 10 тысяч рублей.

В Пермском крае пройдет закрытая порновечеринка HOT Weekend. Организаторы обещают новые знакомства и разнообразные чувственные активности. Мероприятие пройдет в загородном формате и рассчитано на два дня. «Летний загородный формат закрытой kinky вечеринки. Яркое драйвовое событие этого лета для ценителей качественного тематического отдыха. В программе: откровенные игры на знакомство и сближение, фееричное эротик шоу, практики шибари, порка, воск, эротический массаж. Такого у нас еще не было», — сказано в анонсе фестиваля в telegram-канале. Вечеринка пройдет с 26 по 27 августа на базе отдыха у реки Чусовая. Чтобы попасть на нее, нужно заранее зарегистрироваться у организаторов. Стоимость участия для мужчин — девять тысяч рублей, для девушек — тысячи. Парам сделают скидки. Участие двух человек обойдется в 10 тысяч рублей.