Германия отправит на Украину десятки танков Leopard: главное к вечеру 3 июля

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НАТО. Москва. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2, stock
Украина получит от Германии еще несколько танков Leopard Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Минобороны Германии объявили о дополнительной передаче Украине десятков танков Leopard. Это связанно с тем, что Киев уже потерял значительную часть поставленных тяжелых машин. URA.RU приводит главные новости к вечеру 3 июля.

  • В скором времени Украина получит от Германии несколько десятков боевых танков Leopard 1 A5. Это связанно с тем, что Киев уже потерял все поставленные ему танки Leopard от Польши и Германии.
  • Западные высокопоставленные чиновники отмечали, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвигается медленно. Однако такие заявления были высказаны специально, чтобы усыпить бдительность российской армии. Об этом в разговоре с URA.RU заявил политолог Владимир Брутер.
  • Российские танки уничтожили опорный пункт ВСУ, применив новую тактику. Она заключалась в том, что экипаж боевых машин несколько раз за бой менял тип снарядов.
  • Второй волны мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны спецоперации не будет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
  • За минувшую неделю Украина потеряла на луганском направлении около трех тысяч бойцов. Также армия России уничтожила и иностранных наемников в этом регионе.
  • НАТО планирует использовать греческие порты для отправки бойцов к границам России. Контракт будет действовать 5,5 лет.
  • Студенты, которые ушли на фронт, смогут получить бесплатное высшее образование. Минобрнауки России подготовило соответствующий проект закона.
  • Противовоздушная оборона России (ПВО) успешно сбила украинский самолет Су-27 в Херсонской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, его слова приводит Пятый канал.

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В Минобороны Германии объявили о дополнительной передаче Украине десятков танков Leopard. Это связанно с тем, что Киев уже потерял значительную часть поставленных тяжелых машин. URA.RU приводит главные новости к вечеру 3 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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