Германия отправит на Украину десятки танков Leopard: главное к вечеру 3 июля

03 июля 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

Украина получит от Германии еще несколько танков Leopard Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Минобороны Германии объявили о дополнительной передаче Украине десятков танков Leopard. Это связанно с тем, что Киев уже потерял значительную часть поставленных тяжелых машин. URA.RU приводит главные новости к вечеру 3 июля. В скором времени Украина получит от Германии несколько десятков боевых танков Leopard 1 A5. Это связанно с тем, что Киев уже потерял все поставленные ему танки Leopard от Польши и Германии.

Западные высокопоставленные чиновники отмечали, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвигается медленно. Однако такие заявления были высказаны специально, чтобы усыпить бдительность российской армии. Об этом в разговоре с URA.RU заявил политолог Владимир Брутер.

Российские танки уничтожили опорный пункт ВСУ, применив новую тактику. Она заключалась в том, что экипаж боевых машин несколько раз за бой менял тип снарядов.

Второй волны мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны спецоперации не будет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

За минувшую неделю Украина потеряла на луганском направлении около трех тысяч бойцов. Также армия России уничтожила и иностранных наемников в этом регионе.

НАТО планирует использовать греческие порты для отправки бойцов к границам России. Контракт будет действовать 5,5 лет.

Студенты, которые ушли на фронт, смогут получить бесплатное высшее образование. Минобрнауки России подготовило соответствующий проект закона.

Противовоздушная оборона России (ПВО) успешно сбила украинский самолет Су-27 в Херсонской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, его слова приводит Пятый канал.

В Минобороны Германии объявили о дополнительной передаче Украине десятков танков Leopard. Это связанно с тем, что Киев уже потерял значительную часть поставленных тяжелых машин. URA.RU приводит главные новости к вечеру 3 июля.