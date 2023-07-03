Германия отправит на Украину десятки танков Leopard: главное к вечеру 3 июля

Украина получит от Германии еще несколько танков Leopard
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Минобороны Германии объявили о дополнительной передаче Украине десятков танков Leopard. Это связанно с тем, что Киев уже потерял значительную часть поставленных тяжелых машин. URA.RU приводит главные новости к вечеру 3 июля.
- В скором времени Украина получит от Германии несколько десятков боевых танков Leopard 1 A5. Это связанно с тем, что Киев уже потерял все поставленные ему танки Leopard от Польши и Германии.
- Западные высокопоставленные чиновники отмечали, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвигается медленно. Однако такие заявления были высказаны специально, чтобы усыпить бдительность российской армии. Об этом в разговоре с URA.RU заявил политолог Владимир Брутер.
- Российские танки уничтожили опорный пункт ВСУ, применив новую тактику. Она заключалась в том, что экипаж боевых машин несколько раз за бой менял тип снарядов.
- Второй волны мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны спецоперации не будет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
- За минувшую неделю Украина потеряла на луганском направлении около трех тысяч бойцов. Также армия России уничтожила и иностранных наемников в этом регионе.
- НАТО планирует использовать греческие порты для отправки бойцов к границам России. Контракт будет действовать 5,5 лет.
- Студенты, которые ушли на фронт, смогут получить бесплатное высшее образование. Минобрнауки России подготовило соответствующий проект закона.
- Противовоздушная оборона России (ПВО) успешно сбила украинский самолет Су-27 в Херсонской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, его слова приводит Пятый канал.
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