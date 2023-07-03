Российские танки разгромили ВСУ новой тактикой

Опорный пункт и техника ВСУ на краснолиманском направлении была уничтожена танковым экипажем Центрального военного округа (ЦВО) с использованием нового тактического приема. Экипаж танка уничтожил врага, меняя тип боеприпасов в короткое время в бою. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«На краснолиманском направлении экипажи танков Т-90А ЦВО нанесли огневое поражение по опорному пункту противника. <…> командиры танков использовали новую тактику огневого воздействия, которая включает в себя использование различных типов боеприпасов в короткий промежуток времени», — рассказали в Минобороны России. Слова ведомства передает РИА Новости. Также была уничтожена легкобронированная техника.
Уточняется, что одна из целей была успешно уничтожена с первой попытки. На вторую цель было потрачено два выстрела. Кроме того, танкисты использовали преимущество в виде рельефа местности. Для уничтожения техники использовалось 125-миллиметровое оружие.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские бойцы за последнее время улучшили свои позиции на краснолиманском направлении, передает телеканал 360. Королевский объединенный институт оборонных исследований из Великобритании похвалили тактику успешного взаимодействия российской пехоты и танков, пишет «Царьград». Там уточнили, что бронетехника России не идет в самостоятельные атаки, а поддерживает и прикрывает пехоту.
Опорный пункт и техника ВСУ на краснолиманском направлении была уничтожена танковым экипажем Центрального военного округа (ЦВО) с использованием нового тактического приема. Экипаж танка уничтожил врага, меняя тип боеприпасов в короткое время в бою. Об этом сообщает Минобороны РФ. «На краснолиманском направлении экипажи танков Т-90А ЦВО нанесли огневое поражение по опорному пункту противника. <…> командиры танков использовали новую тактику огневого воздействия, которая включает в себя использование различных типов боеприпасов в короткий промежуток времени», — рассказали в Минобороны России. Слова ведомства передает РИА Новости. Также была уничтожена легкобронированная техника. Уточняется, что одна из целей была успешно уничтожена с первой попытки. На вторую цель было потрачено два выстрела. Кроме того, танкисты использовали преимущество в виде рельефа местности. Для уничтожения техники использовалось 125-миллиметровое оружие. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские бойцы за последнее время улучшили свои позиции на краснолиманском направлении, передает телеканал 360. Королевский объединенный институт оборонных исследований из Великобритании похвалили тактику успешного взаимодействия российской пехоты и танков, пишет «Царьград». Там уточнили, что бронетехника России не идет в самостоятельные атаки, а поддерживает и прикрывает пехоту.