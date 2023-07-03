Писториус: Украина получит десятки Leopard в ближайшие недели

03 июля 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

В ближайшее время Украина получит новую военную помощь от Германии, заявил Борис Писториус Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В скором времени Украина получит десятки танков Leopard 1 A5. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. В ближайшие недели в Украину будут поставлены десятки боевых танков Leopard 1 A5, предоставленных Германией и Данией», — заявил Борис Писториус в интервью польской газете Rzeczpospolita . Он также отметил, что Украина получит от Германии дополнительный пакет военной помощи на сумму в 2,7 миллиарда евро. В него войдут системы ПВО IRIS-T SLM. Он также отметил, что Украина не сможет стать членом НАТО на время боевых действий. Альянс не должен становится прямой стороной конфликта между Киевом и Москвой, подчеркнул Писториус. Ранее США приняли решение передать Украине запрещенные кассетные бомбы. Это связано с тем, что Украина испытывает недостаток в вооружении. За первый месяц контрнаступления Украина не смогла достичь обещанных результатов. Линия фронта существенно не изменилась. Из-за этого Запад стал разочаровываться в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

В скором времени Украина получит десятки танков Leopard 1 A5. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. В ближайшие недели в Украину будут поставлены десятки боевых танков Leopard 1 A5, предоставленных Германией и Данией», — заявил Борис Писториус в интервью польской газете Rzeczpospolita. Он также отметил, что Украина получит от Германии дополнительный пакет военной помощи на сумму в 2,7 миллиарда евро. В него войдут системы ПВО IRIS-T SLM. Он также отметил, что Украина не сможет стать членом НАТО на время боевых действий. Альянс не должен становится прямой стороной конфликта между Киевом и Москвой, подчеркнул Писториус. Ранее США приняли решение передать Украине запрещенные кассетные бомбы. Это связано с тем, что Украина испытывает недостаток в вооружении. За первый месяц контрнаступления Украина не смогла достичь обещанных результатов. Линия фронта существенно не изменилась. Из-за этого Запад стал разочаровываться в Вооруженных силах Украины (ВСУ).