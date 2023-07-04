В Тюмени начали массово торговать ягодами и фруктами неизвестного происхождения

На улицах Тюмени появились десятки незаконных торговых точек по продаже овощей и фруктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени появились десятки торговых точек по продаже ягод, овощей и фруктов неизвестного происхождения. Об этом URA.RU сообщили горожане. По их словам, продавцы в таких киосках отказываются показывать покупателям какие-либо документы на товар.

«Лавки по продаже овощей и фруктов появились почти в каждом тюменском микрорайоне. Просишь продавцов показать документы на товар — отказывают. Говорят, мол, все свежее, экологически чистое. Но верится в это с трудом», — пояснил агентству один из жителей Тюмени.

В городской администрации агентству подтвердили, что на улицах Тюмени появились ларьки с овощами и фруктами, продавцы которых не имеют документов. «Работа по выявлению торговли вне установленных мест ведется ежедневно, в том числе в выходные дни. Увеличение числа незаконных мест торговли связано с сезонностью реализуемого товара. Торгующие в неустановленных местах не имеют документов, подтверждающих безопасность как реализуемого товара, так и продавцов, у которых отсутствуют медицинские книжки. Несмотря на это, все подобные незаконные места торговли находят своих покупателей, приносящих доход владельцам незаконных точек продажи овощей и фруктов», — пояснили URA.RU в тюменской мэрии.