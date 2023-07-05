Синоптик Пулин предрек свердловчанам обилие гроз

06 июля 2023 в 06:00 Размер текста - 17 +

Грозы 6 июля будут на всей территории Свердловской области, считает Алексей Пулин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области продолжится грозовая активность, из-за поступления холодного фронта в регион грозы будут на всей территории Среднего Урала. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Днем 6 июля при смещении на Средний Урал более холодного воздуха с северо-запада фронт обострится, станет более контрастным. Грозовая активность при этом ожидается по всей территории области», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области днем 6 июля ожидается температура от 26 до 31 градуса тепла. При этом в Екатеринбурге в этот же день Пулин прогнозирует переменную облачность с небольшим дождем, температура будет от 29 до 31 градуса тепла. Ранее URA.RU сообщало, что 6 июля на Среднем Урале ожидается шквалистый ветер, град и сильные дожди. В МЧС по Свердловской области попросили жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.

В Свердловской области продолжится грозовая активность, из-за поступления холодного фронта в регион грозы будут на всей территории Среднего Урала. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Днем 6 июля при смещении на Средний Урал более холодного воздуха с северо-запада фронт обострится, станет более контрастным. Грозовая активность при этом ожидается по всей территории области», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области днем 6 июля ожидается температура от 26 до 31 градуса тепла. При этом в Екатеринбурге в этот же день Пулин прогнозирует переменную облачность с небольшим дождем, температура будет от 29 до 31 градуса тепла. Ранее URA.RU сообщало, что 6 июля на Среднем Урале ожидается шквалистый ветер, град и сильные дожди. В МЧС по Свердловской области попросили жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.