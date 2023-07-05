05 июля 2023

Синоптик Пулин предрек свердловчанам обилие гроз

© Служба новостей «URA.RU»
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Грозы 6 июля будут на всей территории Свердловской области, считает Алексей Пулин Фото:

В Свердловской области продолжится грозовая активность, из-за поступления холодного фронта в регион грозы будут на всей территории Среднего Урала. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.

«Днем 6 июля при смещении на Средний Урал более холодного воздуха с северо-запада фронт обострится, станет более контрастным. Грозовая активность при этом ожидается по всей территории области», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, в Свердловской области днем 6 июля ожидается температура от 26 до 31 градуса тепла. При этом в Екатеринбурге в этот же день Пулин прогнозирует переменную облачность с небольшим дождем, температура будет от 29 до 31 градуса тепла.

Ранее URA.RU сообщало, что 6 июля на Среднем Урале ожидается шквалистый ветер, град и сильные дожди. В МЧС по Свердловской области попросили жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.

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В Свердловской области продолжится грозовая активность, из-за поступления холодного фронта в регион грозы будут на всей территории Среднего Урала. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Днем 6 июля при смещении на Средний Урал более холодного воздуха с северо-запада фронт обострится, станет более контрастным. Грозовая активность при этом ожидается по всей территории области», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области днем 6 июля ожидается температура от 26 до 31 градуса тепла. При этом в Екатеринбурге в этот же день Пулин прогнозирует переменную облачность с небольшим дождем, температура будет от 29 до 31 градуса тепла. Ранее URA.RU сообщало, что 6 июля на Среднем Урале ожидается шквалистый ветер, град и сильные дожди. В МЧС по Свердловской области попросили жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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