27 июня 2023

В тюменских деревнях нашли очаги смертельно опасной болезни

В деревнях Тюменской области введут карантин в обнаруженных очагах бешенства
© Служба новостей «URA.RU»
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Машина скорой помощи. Курган, зона карантина, внимание зона карантина
Карантин в очагах планируют установить с 28 июня Фото:

В селе Афонькино Казанского района и деревне Русаково в Омутинском районе Тюменской области обнаружены очаги бешенства. Об этом сообщается в проекте постановления о введении карантина, разработанном управлением ветеринарии региона.

«Установить с 28 июня карантин по бешенству на территории очага, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Казанский район, село Афонькино, улица Кузнецова, дом 38. Причина — результаты исследований материала, отобранного от трупа лисицы», — говорится в документах.

С этого же числа карантин планируют установить и в деревне Русаково Омутинского района. Очаг там нашли на одном из подворий, возбудителем также стала мертвая лиса.

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В селе Афонькино Казанского района и деревне Русаково в Омутинском районе Тюменской области обнаружены очаги бешенства. Об этом сообщается в проекте постановления о введении карантина, разработанном управлением ветеринарии региона. «Установить с 28 июня карантин по бешенству на территории очага, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Казанский район, село Афонькино, улица Кузнецова, дом 38. Причина — результаты исследований материала, отобранного от трупа лисицы», — говорится в документах. С этого же числа карантин планируют установить и в деревне Русаково Омутинского района. Очаг там нашли на одном из подворий, возбудителем также стала мертвая лиса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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