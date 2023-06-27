В тюменских деревнях нашли очаги смертельно опасной болезни

В селе Афонькино Казанского района и деревне Русаково в Омутинском районе Тюменской области обнаружены очаги бешенства. Об этом сообщается в проекте постановления о введении карантина, разработанном управлением ветеринарии региона.
«Установить с 28 июня карантин по бешенству на территории очага, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Казанский район, село Афонькино, улица Кузнецова, дом 38. Причина — результаты исследований материала, отобранного от трупа лисицы», — говорится в документах.
С этого же числа карантин планируют установить и в деревне Русаково Омутинского района. Очаг там нашли на одном из подворий, возбудителем также стала мертвая лиса.
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