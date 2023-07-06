Врач рассказал о симптомах менингита после вспышки инфекции на складе Ozon в Екатеринбурге

Врач Маскин: первым признаком менингита становится воспаление носоглотки

06 июля 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

При менингите больного знобит, а температура поднимается до 40 градусов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Вспышка менингита на складе Ozon в Екатеринбурге Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, которое может проявляться самыми разными симптомами. У некоторых больных оно протекает бессимптомно. Как правило, первым признаком заболевания становится назофарингит — воспаление и отек слизистых носоглотки. Он развивается в течение 1-3 дней. О том, какие симптомы проявляются у заболевших менингококковой инфекцией, корреспонденту URA.RU рассказал главный врач Лаборатории «Гемотест» Максим Маскин. «Температура у больного поднимается до 38 градусов, задняя стенка носоглотки и миндалины становятся красными, из носа идут слизисто-гнойные выделения. Это — локализованная форма инфекции. Если возбудитель проникает в кровоток, инфекция приобретает генерализованную форму. При этом больного начинает знобить, температура поднимается до 40 градусов», — отмечает Маскин. Менингококковая инфекция может привести к серьезным осложнениям: возникают гнойные очаги в легких, сердце, суставах, может развиться менингококковый сепсис. «При этом температура повышается до 40-41 градуса, начинается головная боль, сильная рвота. У человека болят мышцы, конечности, голова. На теле прежде всего, на ногах, появляется геморрагическая сыпь — багровые, иногда с синюшным оттенком пятна. У детей такие тяжелые симптомы (высокая температура, рвота, боли в мышцах, сыпь) могут развиться бурно и буквально за несколько часов», — поделился главврач «Гемотеста». По словам Маскина, менингококковая инфекция передается от больного человека воздушно-капельным путем. «Она очень контагиозная, но заразиться ею бытовым путем (через поверхности, предметы) невозможно, потому что для возбудителя необходима влажная среда», — резюмировал он. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге зафиксирована вспышка менингита. Распространение инфекции произошло в распределительном центре Ozon. По последним данным, предположительно, погиб сотрудник компании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, которое может проявляться самыми разными симптомами. У некоторых больных оно протекает бессимптомно. Как правило, первым признаком заболевания становится назофарингит — воспаление и отек слизистых носоглотки. Он развивается в течение 1-3 дней. О том, какие симптомы проявляются у заболевших менингококковой инфекцией, корреспонденту URA.RU рассказал главный врач Лаборатории «Гемотест» Максим Маскин. «Температура у больного поднимается до 38 градусов, задняя стенка носоглотки и миндалины становятся красными, из носа идут слизисто-гнойные выделения. Это — локализованная форма инфекции. Если возбудитель проникает в кровоток, инфекция приобретает генерализованную форму. При этом больного начинает знобить, температура поднимается до 40 градусов», — отмечает Маскин. Менингококковая инфекция может привести к серьезным осложнениям: возникают гнойные очаги в легких, сердце, суставах, может развиться менингококковый сепсис. «При этом температура повышается до 40-41 градуса, начинается головная боль, сильная рвота. У человека болят мышцы, конечности, голова. На теле прежде всего, на ногах, появляется геморрагическая сыпь — багровые, иногда с синюшным оттенком пятна. У детей такие тяжелые симптомы (высокая температура, рвота, боли в мышцах, сыпь) могут развиться бурно и буквально за несколько часов», — поделился главврач «Гемотеста». По словам Маскина, менингококковая инфекция передается от больного человека воздушно-капельным путем. «Она очень контагиозная, но заразиться ею бытовым путем (через поверхности, предметы) невозможно, потому что для возбудителя необходима влажная среда», — резюмировал он. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге зафиксирована вспышка менингита. Распространение инфекции произошло в распределительном центре Ozon. По последним данным, предположительно, погиб сотрудник компании.