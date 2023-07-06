Врач рассказал о симптомах менингита после вспышки инфекции на складе Ozon в Екатеринбурге

Врач Маскин: первым признаком менингита становится воспаление носоглотки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кашель. Клипарт. Екатеринбург, грипп, простуда, болезнь, орви, заболевание, насморк
При менингите больного знобит, а температура поднимается до 40 градусов Фото:
новость из сюжета
Вспышка менингита на складе Ozon в Екатеринбурге

Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, которое может проявляться самыми разными симптомами. У некоторых больных оно протекает бессимптомно. Как правило, первым признаком заболевания становится назофарингит — воспаление и отек слизистых носоглотки. Он развивается в течение 1-3 дней. О том, какие симптомы проявляются у заболевших менингококковой инфекцией, корреспонденту URA.RU рассказал главный врач Лаборатории «Гемотест» Максим Маскин.

«Температура у больного поднимается до 38 градусов, задняя стенка носоглотки и миндалины становятся красными, из носа идут слизисто-гнойные выделения. Это — локализованная форма инфекции. Если возбудитель проникает в кровоток, инфекция приобретает генерализованную форму. При этом больного начинает знобить, температура поднимается до 40 градусов», — отмечает Маскин.

Менингококковая инфекция может привести к серьезным осложнениям: возникают гнойные очаги в легких, сердце, суставах, может развиться менингококковый сепсис. «При этом температура повышается до 40-41 градуса, начинается головная боль, сильная рвота. У человека болят мышцы, конечности, голова. На теле прежде всего, на ногах, появляется геморрагическая сыпь — багровые, иногда с синюшным оттенком пятна. У детей такие тяжелые симптомы (высокая температура, рвота, боли в мышцах, сыпь) могут развиться бурно и буквально за несколько часов», — поделился главврач «Гемотеста».

По словам Маскина, менингококковая инфекция передается от больного человека воздушно-капельным путем. «Она очень контагиозная, но заразиться ею бытовым путем (через поверхности, предметы) невозможно, потому что для возбудителя необходима влажная среда», — резюмировал он.

Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге зафиксирована вспышка менингита. Распространение инфекции произошло в распределительном центре Ozon. По последним данным, предположительно, погиб сотрудник компании.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, которое может проявляться самыми разными симптомами. У некоторых больных оно протекает бессимптомно. Как правило, первым признаком заболевания становится назофарингит — воспаление и отек слизистых носоглотки. Он развивается в течение 1-3 дней. О том, какие симптомы проявляются у заболевших менингококковой инфекцией, корреспонденту URA.RU рассказал главный врач Лаборатории «Гемотест» Максим Маскин. «Температура у больного поднимается до 38 градусов, задняя стенка носоглотки и миндалины становятся красными, из носа идут слизисто-гнойные выделения. Это — локализованная форма инфекции. Если возбудитель проникает в кровоток, инфекция приобретает генерализованную форму. При этом больного начинает знобить, температура поднимается до 40 градусов», — отмечает Маскин. Менингококковая инфекция может привести к серьезным осложнениям: возникают гнойные очаги в легких, сердце, суставах, может развиться менингококковый сепсис. «При этом температура повышается до 40-41 градуса, начинается головная боль, сильная рвота. У человека болят мышцы, конечности, голова. На теле прежде всего, на ногах, появляется геморрагическая сыпь — багровые, иногда с синюшным оттенком пятна. У детей такие тяжелые симптомы (высокая температура, рвота, боли в мышцах, сыпь) могут развиться бурно и буквально за несколько часов», — поделился главврач «Гемотеста». По словам Маскина, менингококковая инфекция передается от больного человека воздушно-капельным путем. «Она очень контагиозная, но заразиться ею бытовым путем (через поверхности, предметы) невозможно, потому что для возбудителя необходима влажная среда», — резюмировал он. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге зафиксирована вспышка менингита. Распространение инфекции произошло в распределительном центре Ozon. По последним данным, предположительно, погиб сотрудник компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...