06 июля 2023
05 июля 2023

Мэр из ХМАО отчитался о ликвидации свалок

Глава Октябрьского района Заплатин сообщил о результатах мероприятий по ликвидации свалок
© Служба новостей «URA.RU»
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Чермет. Пункт приема. Курган , металл, металлолом, свалка, чермет, пункт приема
Заплатин: в мае количество свалок в Октябрьском районе сократилось до пяти Фото:

Глава Октябрьского района (ХМАО) Сергей Заплатин рассказал об итогах работ по обнаружению и устранению несанкционированных свалок в районе. Этой информацией мэр поделился в социальных сетях.

«Сегодня прошло рабочее совещание при заместителе Губернатора Югры Ольге Литовой. <…>Рассмотрели ряд серьезных вопросов, в том числе была дана оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления по ликвидации несанкционированных свалок отходов. Отмечу, в начале 2022 года в Октябрьском районе было зафиксировано 18 свалок, еще восемь выявлено в течение года. В мае 2023 года количество свалок — пять», — сообщил Заплатин в своей официальном telegram-канале. Он уточнил, что работы по выявлению и ликвидации свалок ведутся непрерывно.

Ранее сообщалось, что в Октябрьском районе (ХМАО) будет выполнен капитальный ремонт дорог. «Роснефть» окажет содействие в поведении работ в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между компанией и администрацией района.

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Глава Октябрьского района (ХМАО) Сергей Заплатин рассказал об итогах работ по обнаружению и устранению несанкционированных свалок в районе. Этой информацией мэр поделился в социальных сетях. «Сегодня прошло рабочее совещание при заместителе Губернатора Югры Ольге Литовой. <…>Рассмотрели ряд серьезных вопросов, в том числе была дана оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления по ликвидации несанкционированных свалок отходов. Отмечу, в начале 2022 года в Октябрьском районе было зафиксировано 18 свалок, еще восемь выявлено в течение года. В мае 2023 года количество свалок — пять», — сообщил Заплатин в своей официальном telegram-канале. Он уточнил, что работы по выявлению и ликвидации свалок ведутся непрерывно. Ранее сообщалось, что в Октябрьском районе (ХМАО) будет выполнен капитальный ремонт дорог. «Роснефть» окажет содействие в поведении работ в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между компанией и администрацией района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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