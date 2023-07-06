Мэр из ХМАО отчитался о ликвидации свалок

Глава Октябрьского района Заплатин сообщил о результатах мероприятий по ликвидации свалок

07 июля 2023 в 00:10 Размер текста - 17 +

Заплатин: в мае количество свалок в Октябрьском районе сократилось до пяти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Октябрьского района (ХМАО) Сергей Заплатин рассказал об итогах работ по обнаружению и устранению несанкционированных свалок в районе. Этой информацией мэр поделился в социальных сетях. «Сегодня прошло рабочее совещание при заместителе Губернатора Югры Ольге Литовой. <…>Рассмотрели ряд серьезных вопросов, в том числе была дана оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления по ликвидации несанкционированных свалок отходов. Отмечу, в начале 2022 года в Октябрьском районе было зафиксировано 18 свалок, еще восемь выявлено в течение года. В мае 2023 года количество свалок — пять», — сообщил Заплатин в своей официальном telegram-канале. Он уточнил, что работы по выявлению и ликвидации свалок ведутся непрерывно. Ранее сообщалось, что в Октябрьском районе (ХМАО) будет выполнен капитальный ремонт дорог. «Роснефть» окажет содействие в поведении работ в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между компанией и администрацией района.

Глава Октябрьского района (ХМАО) Сергей Заплатин рассказал об итогах работ по обнаружению и устранению несанкционированных свалок в районе. Этой информацией мэр поделился в социальных сетях. «Сегодня прошло рабочее совещание при заместителе Губернатора Югры Ольге Литовой. <…>Рассмотрели ряд серьезных вопросов, в том числе была дана оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления по ликвидации несанкционированных свалок отходов. Отмечу, в начале 2022 года в Октябрьском районе было зафиксировано 18 свалок, еще восемь выявлено в течение года. В мае 2023 года количество свалок — пять», — сообщил Заплатин в своей официальном telegram-канале. Он уточнил, что работы по выявлению и ликвидации свалок ведутся непрерывно. Ранее сообщалось, что в Октябрьском районе (ХМАО) будет выполнен капитальный ремонт дорог. «Роснефть» окажет содействие в поведении работ в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между компанией и администрацией района.