06 июля 2023

Губернатор Тюменской области раздал мэриям миллионы, которые можно тратить на что угодно

В Тюменской области администрации районов наградили грантами за эффективную работу
© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновники на местах сами решат, куда направить полученные деньги Фото:

В Тюменской области районные администрации получили гранты на общую сумму в 55 млн рублей, которые чиновники смогут потратить на что угодно, так как средства нецелевые. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации и подписан губернатором региона Александром Моором.

«Утвердить распределение грантов бюджетам муниципальных образований Тюменской области за достижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. Общая сумма — 55 млн рублей», — говорится в постановлении правительства.

Подобные трансферты выделяются администрациям за наилучшие показатели социально-экономического развития их территорий. Эти деньги не имеют целевого назначения. Другими словами, то, как потратить средства, решают сами чиновники на местах.

Самый большой грант в 10 млн рублей получил Сладковский район. Второе и третье места у Исетского и Бердюжского районов. Им выделили по девять и восемь миллионов соответственно. Также в списке по убыванию расположены Ишимский, Голышмановский, Тюменский, Аромашевский, Упоровский, Сорокинский и Абатский районы.

Как рассказал источник URA.RU в одной из мэрий, подобными грантами власти пытаются закрывать дыры в финансировании. Деньги, как правило, направляют на мероприятия, на которые не хватает средств бюджета.

«К примеру, нужно отремонтировать новую яму на дороге, а деньги на эти цели уже расписаны на другие объекты. В таких случаях гранты очень пригождаются», — отметил инсайдер.

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В Тюменской области районные администрации получили гранты на общую сумму в 55 млн рублей, которые чиновники смогут потратить на что угодно, так как средства нецелевые. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации и подписан губернатором региона Александром Моором. «Утвердить распределение грантов бюджетам муниципальных образований Тюменской области за достижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. Общая сумма — 55 млн рублей», — говорится в постановлении правительства. Подобные трансферты выделяются администрациям за наилучшие показатели социально-экономического развития их территорий. Эти деньги не имеют целевого назначения. Другими словами, то, как потратить средства, решают сами чиновники на местах. Самый большой грант в 10 млн рублей получил Сладковский район. Второе и третье места у Исетского и Бердюжского районов. Им выделили по девять и восемь миллионов соответственно. Также в списке по убыванию расположены Ишимский, Голышмановский, Тюменский, Аромашевский, Упоровский, Сорокинский и Абатский районы. Как рассказал источник URA.RU в одной из мэрий, подобными грантами власти пытаются закрывать дыры в финансировании. Деньги, как правило, направляют на мероприятия, на которые не хватает средств бюджета. «К примеру, нужно отремонтировать новую яму на дороге, а деньги на эти цели уже расписаны на другие объекты. В таких случаях гранты очень пригождаются», — отметил инсайдер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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