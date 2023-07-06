Губернатор Тюменской области раздал мэриям миллионы, которые можно тратить на что угодно

В Тюменской области администрации районов наградили грантами за эффективную работу

Чиновники на местах сами решат, куда направить полученные деньги Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области районные администрации получили гранты на общую сумму в 55 млн рублей, которые чиновники смогут потратить на что угодно, так как средства нецелевые. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации и подписан губернатором региона Александром Моором.

«Утвердить распределение грантов бюджетам муниципальных образований Тюменской области за достижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. Общая сумма — 55 млн рублей», — говорится в постановлении правительства.

Подобные трансферты выделяются администрациям за наилучшие показатели социально-экономического развития их территорий. Эти деньги не имеют целевого назначения. Другими словами, то, как потратить средства, решают сами чиновники на местах.

Самый большой грант в 10 млн рублей получил Сладковский район. Второе и третье места у Исетского и Бердюжского районов. Им выделили по девять и восемь миллионов соответственно. Также в списке по убыванию расположены Ишимский, Голышмановский, Тюменский, Аромашевский, Упоровский, Сорокинский и Абатский районы.

Как рассказал источник URA.RU в одной из мэрий, подобными грантами власти пытаются закрывать дыры в финансировании. Деньги, как правило, направляют на мероприятия, на которые не хватает средств бюджета.

«К примеру, нужно отремонтировать новую яму на дороге, а деньги на эти цели уже расписаны на другие объекты. В таких случаях гранты очень пригождаются», — отметил инсайдер.