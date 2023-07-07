Сенатор США раскрыл, как изменится мир после вступления Украины в НАТО

Сенатор США Пол: вступление Украины в НАТО может привести к войне между США и РФ

Если Украина вступит в НАТО то, произойдет конфликт между США и Россией Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Если Украина вступит в НАТО то, это может привести к войне между США и Россией. Об в своем Twitter-аккаунте заявил американский сенатор Рэнд Пол, отметив, что этот конфликт окажет негативное влияние на развитие многих стран в мире.

«Это совершенно неправильно и может привести нас к войне с Россией. Этот конфликт плохо скажется на развитии других стран. Этого никто не должен желать», — пишет сенатор.

Ранее URA.RU писало, что вступление Украины в НАТО может спровоцировать Россию на конфликт с альянсом. С таким мнением выступил научный сотрудник американского аналитического центра Дэниел Депетри. Также принятие Украины в НАТО может усугубит отношения между Россией и США.