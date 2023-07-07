07 июля 2023

Сенатор США раскрыл, как изменится мир после вступления Украины в НАТО

Сенатор США Пол: вступление Украины в НАТО может привести к войне между США и РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды, здания, министерства. Москва, россия, сша, флаг сша, флаг, флаг россии, флаг россии и сша, флаг америки
Если Украина вступит в НАТО то, произойдет конфликт между США и Россией Фото:

Если Украина вступит в НАТО то, это может привести к войне между США и Россией. Об в своем Twitter-аккаунте заявил американский сенатор Рэнд Пол, отметив, что этот конфликт окажет негативное влияние на развитие многих стран в мире.

«Это совершенно неправильно и может привести нас к войне с Россией. Этот конфликт плохо скажется на развитии других стран. Этого никто не должен желать», — пишет сенатор.

Ранее URA.RU писало, что вступление Украины в НАТО может спровоцировать Россию на конфликт с альянсом. С таким мнением выступил научный сотрудник американского аналитического центра Дэниел Депетри. Также принятие Украины в НАТО может усугубит отношения между Россией и США.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Если Украина вступит в НАТО то, это может привести к войне между США и Россией. Об в своем Twitter-аккаунте заявил американский сенатор Рэнд Пол, отметив, что этот конфликт окажет негативное влияние на развитие многих стран в мире. «Это совершенно неправильно и может привести нас к войне с Россией. Этот конфликт плохо скажется на развитии других стран. Этого никто не должен желать», — пишет сенатор. Ранее URA.RU писало, что вступление Украины в НАТО может спровоцировать Россию на конфликт с альянсом. С таким мнением выступил научный сотрудник американского аналитического центра Дэниел Депетри. Также принятие Украины в НАТО может усугубит отношения между Россией и США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...