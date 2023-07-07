В ЯНАО легковушка врезалась в грузовик. Видео

08 июля 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Водитель легкового автомобиля госпитализирован Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе под Муравленко (ЯНАО) водитель легкового автомобиля не уступил дорогу грузовику, в результате чего произошло столкновение. Водитель легковушки доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе окружной ГИБДД. «По предварительным данным, водитель легкового автомобиля DAEWOO при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному грузику VOLVO и допустил с ним столкновение. Водитель легкового автомобиля доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. ДТП произошло 8 июля под Муравленко на 332-м километре автодороги Сургут—Салехард. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшедшего. Ранее сообщалось, что в Муравленко (ЯНАО) на регулируемом перекрестке столкнулись автомобили Toyota и ВАЗ. Водитель отечественного автомобиля госпитализирован.

На трассе под Муравленко (ЯНАО) водитель легкового автомобиля не уступил дорогу грузовику, в результате чего произошло столкновение. Водитель легковушки доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе окружной ГИБДД. «По предварительным данным, водитель легкового автомобиля DAEWOO при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному грузику VOLVO и допустил с ним столкновение. Водитель легкового автомобиля доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. ДТП произошло 8 июля под Муравленко на 332-м километре автодороги Сургут—Салехард. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшедшего. Ранее сообщалось, что в Муравленко (ЯНАО) на регулируемом перекрестке столкнулись автомобили Toyota и ВАЗ. Водитель отечественного автомобиля госпитализирован.