10 июля 2023

В Тюменской области 19-летняя девушка сняла порно с унижением 14-летнего подростка

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Девушка сняла видео и отправила его подростку Фото:

В Тюменской области вынесли приговор девушке, снявшей на видео унижение 14-летнего подростка. На материалах зафиксированы порнографические изображения мальчика, над которым издевалась другая девушка. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«В сентябре 2022 года Т. осуществила видеосъемку того, как Д. с целью унижения не достигшего четырнадцатилетнего возраста А., совершила с ним иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего. Тем самым, достигшая восемнадцатилетнего возраста Т., с помощью мобильного телефона изготовила видеофайл с порнографическими изображениями несовершеннолетнего», — передают в пресс-службе информацию дела. Там также указано, что после этого снимавшая переслала получившееся видео на страницу подростка в соцсетях.

В Уватском районном суде учли, что на заседании девушка раскаялась и признала свою вину. В итоге ее приговорили к трем годам ограничения свободы и постановили выплатить компенсацию в 100 тысяч рублей пострадавшему. Рассматривался ли в суде поступок «Д», совершавшей действия сексуального характера с подростком — не уточняется.

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В Тюменской области вынесли приговор девушке, снявшей на видео унижение 14-летнего подростка. На материалах зафиксированы порнографические изображения мальчика, над которым издевалась другая девушка. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В сентябре 2022 года Т. осуществила видеосъемку того, как Д. с целью унижения не достигшего четырнадцатилетнего возраста А., совершила с ним иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего. Тем самым, достигшая восемнадцатилетнего возраста Т., с помощью мобильного телефона изготовила видеофайл с порнографическими изображениями несовершеннолетнего», — передают в пресс-службе информацию дела. Там также указано, что после этого снимавшая переслала получившееся видео на страницу подростка в соцсетях. В Уватском районном суде учли, что на заседании девушка раскаялась и признала свою вину. В итоге ее приговорили к трем годам ограничения свободы и постановили выплатить компенсацию в 100 тысяч рублей пострадавшему. Рассматривался ли в суде поступок «Д», совершавшей действия сексуального характера с подростком — не уточняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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