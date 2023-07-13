Бастрыкин взялся за дело сироты из ХМАО, которой не дают жилье

Бастрыкин проконтролирует проверку по факту нарушения жилищных прав сироты из Сургутского района

Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по делу о непредоставлении жилья сироте Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по делу о непредоставлении жилья сироте из Сургутского района (ХМАО). Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«В СМИ размещена информация, в которой сообщается, что в Сургутском районе должностные лица администрации отказали сироте в предоставлении положенного по закону жилья. По данному факту проводится проверка по статье халатность. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о ходе проверки» — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить повторный доклад по делу о нарушении жилищных прав многодетной жительницы Урая (ХМАО). Капитальный ремонт дома, в котором проживает пострадавшая с тремя детьми, был выполнен несвоевременно и некачественно.