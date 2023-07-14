Politico: США до сих пор не разрешили Европе учить ВСУ 15 июля 2023 в 05:14 Размер текста - 17 + Европа до сих пор не получила разрешения США на обучение украинских пилотов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США до сих пор не разрешили странам Европы проводить обучение украинских специалистов пилотированию на истребителях F-16. Данный запрос еще находится на рассмотрении Пентагона. «Почти дюжина европейских стран, которые обещали обучить украинских пилотов, все еще ждут формального одобрения программы со стороны США. В Пентагоне сообщили, что запрос все еще рассматривается», — говорится в сообщении сайта Politico . Разрешение США на данное обучение формально, но без решения не начнется работа с инструкциями и симуляторами. Издание отмечает, что предрасположенности к отрицательному решению от Пентагона нет, однако в США считают передачу Украине истребителей несвоевременным из-за широких возможностей России в сфере ПВО. Ранее экс-командующий военно-воздушными силами США Чарли Мур заявил, что если страны НАТО начнут отправлять истребители F-16 на Украину, то вместе со своим персоналом самолеты станут законными целями для России. Представители стран НАТО начали обучение украинских летчиков пилотированию американских истребителей F-16, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. США до сих пор не разрешили странам Европы проводить обучение украинских специалистов пилотированию на истребителях F-16. Данный запрос еще находится на рассмотрении Пентагона. «Почти дюжина европейских стран, которые обещали обучить украинских пилотов, все еще ждут формального одобрения программы со стороны США. В Пентагоне сообщили, что запрос все еще рассматривается», — говорится в сообщении сайта Politico. Разрешение США на данное обучение формально, но без решения не начнется работа с инструкциями и симуляторами. Издание отмечает, что предрасположенности к отрицательному решению от Пентагона нет, однако в США считают передачу Украине истребителей несвоевременным из-за широких возможностей России в сфере ПВО. Ранее экс-командующий военно-воздушными силами США Чарли Мур заявил, что если страны НАТО начнут отправлять истребители F-16 на Украину, то вместе со своим персоналом самолеты станут законными целями для России. Представители стран НАТО начали обучение украинских летчиков пилотированию американских истребителей F-16, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям