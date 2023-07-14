14 июля 2023

Politico: США до сих пор не разрешили Европе учить ВСУ

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Европа до сих пор не получила разрешения США на обучение украинских пилотов Фото:
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США до сих пор не разрешили странам Европы проводить обучение украинских специалистов пилотированию на истребителях F-16. Данный запрос еще находится на рассмотрении Пентагона.

«Почти дюжина европейских стран, которые обещали обучить украинских пилотов, все еще ждут формального одобрения программы со стороны США. В Пентагоне сообщили, что запрос все еще рассматривается», — говорится в сообщении сайта Politico.

Разрешение США на данное обучение формально, но без решения не начнется работа с инструкциями и симуляторами. Издание отмечает, что предрасположенности к отрицательному решению от Пентагона нет, однако в США считают передачу Украине истребителей несвоевременным из-за широких возможностей России в сфере ПВО.

Ранее экс-командующий военно-воздушными силами США Чарли Мур заявил, что если страны НАТО начнут отправлять истребители F-16 на Украину, то вместе со своим персоналом самолеты станут законными целями для России. Представители стран НАТО начали обучение украинских летчиков пилотированию американских истребителей F-16, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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США до сих пор не разрешили странам Европы проводить обучение украинских специалистов пилотированию на истребителях F-16. Данный запрос еще находится на рассмотрении Пентагона. «Почти дюжина европейских стран, которые обещали обучить украинских пилотов, все еще ждут формального одобрения программы со стороны США. В Пентагоне сообщили, что запрос все еще рассматривается», — говорится в сообщении сайта Politico. Разрешение США на данное обучение формально, но без решения не начнется работа с инструкциями и симуляторами. Издание отмечает, что предрасположенности к отрицательному решению от Пентагона нет, однако в США считают передачу Украине истребителей несвоевременным из-за широких возможностей России в сфере ПВО. Ранее экс-командующий военно-воздушными силами США Чарли Мур заявил, что если страны НАТО начнут отправлять истребители F-16 на Украину, то вместе со своим персоналом самолеты станут законными целями для России. Представители стран НАТО начали обучение украинских летчиков пилотированию американских истребителей F-16, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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