В США раскрыли, как один шаг России разрушит планы НАТО по Украине

Newsweek: истребители F-16, вместе с представителями НАТО, станут законными целями для РФ на Украине
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Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, армия, нато, самолет, nato
РФ смогут атаковать централизованные базы по управлению F-16, пишет Newsweek Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Если страны НАТО начнут отправлять истребители F-16 на Украину, вместе со своим персоналом, они станут законными целями для России. Об этом рассказал экс-командующий военно-воздушными силами США Чарли Мур.

«Персонал США или НАТО, которому поручено обслуживать любые истребители F-16, отправленные в Украину, станут „законными военными целями“ для российских ударов», — передает слова представителя ВВС Чарли Мура журналист Newsweek. По словам автора материала, сложности для НАТО будут заключаться в том, что для F-16 потребуются централизованные базы. И эти базы могут подвергаться атаке со стороны РФ. Таким образом, страны альянса не смогут помогать Украину в той степени, которая предполагалась изначально.

По мнению руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, помогая Украине обучать их пилотов, Запад хочет откреститься от поставок военной техники. В Великобритании уточнили, что обучение пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет проходить с августа. В НАТО до этого говорили, что согласны предоставить истребители, если украинские пилоты пройдут соответствующее обучение. В Белом доме пообещали предоставить истребители до окончания конфликта с РФ, передает «Национальная служба новостей».

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Если страны НАТО начнут отправлять истребители F-16 на Украину, вместе со своим персоналом, они станут законными целями для России. Об этом рассказал экс-командующий военно-воздушными силами США Чарли Мур. «Персонал США или НАТО, которому поручено обслуживать любые истребители F-16, отправленные в Украину, станут „законными военными целями“ для российских ударов», — передает слова представителя ВВС Чарли Мура журналист Newsweek. По словам автора материала, сложности для НАТО будут заключаться в том, что для F-16 потребуются централизованные базы. И эти базы могут подвергаться атаке со стороны РФ. Таким образом, страны альянса не смогут помогать Украину в той степени, которая предполагалась изначально. По мнению руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, помогая Украине обучать их пилотов, Запад хочет откреститься от поставок военной техники. В Великобритании уточнили, что обучение пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет проходить с августа. В НАТО до этого говорили, что согласны предоставить истребители, если украинские пилоты пройдут соответствующее обучение. В Белом доме пообещали предоставить истребители до окончания конфликта с РФ, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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