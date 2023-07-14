Губернатору Тюменской области Александру Моору на национальном казахском празднике Курултай вручили символ власти — камчу. Вручение подарка состоялось в юрте казахов Упоровского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Александру Моору вручили камчу на казахском празднике. Камча — это символ власти, который дарят только особо уважаемым людям. Ее вручили Губернатору Тюменской области в юрте казахов Упоровского района», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства Тюменской области.
Уточняется, что камча — это кнут. Если такой подарок получает мужчина не достигший 30-летия, то это означает благословение на продолжение рода и большое количество детей. Если камчу получает мужчина старше 30 лет, она символизирует пожелание править на благо народа.
Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области на Курултае получил в подарок портрет от 13-летней художницы. Девочка два дня рисовала портрет акварельными карандашами.
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