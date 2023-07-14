Александр Моор в юрте казахов получил символ власти. Видео

Александру Моору на Курултае казахов России вручили камчу

15 июля 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Александр Моор получил подарок в юрте казахов Упоровского района Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатору Тюменской области Александру Моору на национальном казахском празднике Курултай вручили символ власти — камчу. Вручение подарка состоялось в юрте казахов Упоровского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Александру Моору вручили камчу на казахском празднике. Камча — это символ власти, который дарят только особо уважаемым людям. Ее вручили Губернатору Тюменской области в юрте казахов Упоровского района», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства Тюменской области. Уточняется, что камча — это кнут. Если такой подарок получает мужчина не достигший 30-летия, то это означает благословение на продолжение рода и большое количество детей. Если камчу получает мужчина старше 30 лет, она символизирует пожелание править на благо народа. Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области на Курултае получил в подарок портрет от 13-летней художницы. Девочка два дня рисовала портрет акварельными карандашами.

Губернатору Тюменской области Александру Моору на национальном казахском празднике Курултай вручили символ власти — камчу. Вручение подарка состоялось в юрте казахов Упоровского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Александру Моору вручили камчу на казахском празднике. Камча — это символ власти, который дарят только особо уважаемым людям. Ее вручили Губернатору Тюменской области в юрте казахов Упоровского района», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства Тюменской области. Уточняется, что камча — это кнут. Если такой подарок получает мужчина не достигший 30-летия, то это означает благословение на продолжение рода и большое количество детей. Если камчу получает мужчина старше 30 лет, она символизирует пожелание править на благо народа. Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области на Курултае получил в подарок портрет от 13-летней художницы. Девочка два дня рисовала портрет акварельными карандашами.