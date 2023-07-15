У машинки горят фары, открываются дверки и поворачиваются колеса (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) продают игрушечную модель автомобиля ЗИС-110 за 115 тысяч рублей. За эту цену можно приобрести плазменный телевизор в 65 дюймов. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito.

«Модель собранной машинки ЗИС-110, масштаб 1:8, длина — 750 миллиметров, ширина — 245 миллиметров, высота — 216 миллиметров. У нее открываются все четыре двери, а также поворачиваются передние колеса. Работают передние и задние фары, открывается капот, форточки на передних окнах. Ее цена — 115 тысяч рублей», — написано в объявлении.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продавали игрушечную модель автомобиля ВАЗ-2101 за семь с половиной миллионов рублей. Машинка была качественно собрана, все работало. У нее много подвижных элементов: колеса, поворот передних колес от руля, открывание всех стекол, козырьки, передние сидения.