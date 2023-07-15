15 июля 2023
14 июля 2023

В ЯНАО продают игрушечную машинку по цене плазменного телевизора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка "Магистраль". Нижний Тагил, раритет, ретро автомобиль, авто
У машинки горят фары, открываются дверки и поворачиваются колеса (архивное фото) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) продают игрушечную модель автомобиля ЗИС-110 за 115 тысяч рублей. За эту цену можно приобрести плазменный телевизор в 65 дюймов. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito.

«Модель собранной машинки ЗИС-110, масштаб 1:8, длина — 750 миллиметров, ширина — 245 миллиметров, высота — 216 миллиметров. У нее открываются все четыре двери, а также поворачиваются передние колеса. Работают передние и задние фары, открывается капот, форточки на передних окнах. Ее цена — 115 тысяч рублей», — написано в объявлении.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продавали игрушечную модель автомобиля ВАЗ-2101 за семь с половиной миллионов рублей. Машинка была качественно собрана, все работало. У нее много подвижных элементов: колеса, поворот передних колес от руля, открывание всех стекол, козырьки, передние сидения.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) продают игрушечную модель автомобиля ЗИС-110 за 115 тысяч рублей. За эту цену можно приобрести плазменный телевизор в 65 дюймов. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito. «Модель собранной машинки ЗИС-110, масштаб 1:8, длина — 750 миллиметров, ширина — 245 миллиметров, высота — 216 миллиметров. У нее открываются все четыре двери, а также поворачиваются передние колеса. Работают передние и задние фары, открывается капот, форточки на передних окнах. Ее цена — 115 тысяч рублей», — написано в объявлении. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продавали игрушечную модель автомобиля ВАЗ-2101 за семь с половиной миллионов рублей. Машинка была качественно собрана, все работало. У нее много подвижных элементов: колеса, поворот передних колес от руля, открывание всех стекол, козырьки, передние сидения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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