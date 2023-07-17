Появилось видео с места ЧП на Крымском мосту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечер. Тюмень, автомобили, машины, пробка, автомобильная пробка, вечер, пробка автомобильная
На подъезде к Крымскому мосту собрались огромные пробки Фото:

В сети появились кадры с места ЧП на Крымском мосту. На видео заметно скопление автомобилей.

На кадрах, опубликованных telegram-каналом Shot, изображена обстановка на подъезде к Крымскому мосту. Сотни автомобилей стоят в огромной пробке. Водителей разворачивают в обратном направлении.

Ранее, по информации главы Крыма Сергея Аксенова, движение транспорта на Крымском мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте происшествия находится полиция. Жителей призывают сохранять спокойствие и выбирать альтернативные сухопутные маршруты для обеспечения безопасности.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В сети появились кадры с места ЧП на Крымском мосту. На видео заметно скопление автомобилей. На кадрах, опубликованных telegram-каналом Shot, изображена обстановка на подъезде к Крымскому мосту. Сотни автомобилей стоят в огромной пробке. Водителей разворачивают в обратном направлении. Ранее, по информации главы Крыма Сергея Аксенова, движение транспорта на Крымском мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте происшествия находится полиция. Жителей призывают сохранять спокойствие и выбирать альтернативные сухопутные маршруты для обеспечения безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...