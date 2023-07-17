Появилось видео с места ЧП на Крымском мосту

На подъезде к Крымскому мосту собрались огромные пробки
В сети появились кадры с места ЧП на Крымском мосту. На видео заметно скопление автомобилей.
На кадрах, опубликованных telegram-каналом Shot, изображена обстановка на подъезде к Крымскому мосту. Сотни автомобилей стоят в огромной пробке. Водителей разворачивают в обратном направлении.
Ранее, по информации главы Крыма Сергея Аксенова, движение транспорта на Крымском мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте происшествия находится полиция. Жителей призывают сохранять спокойствие и выбирать альтернативные сухопутные маршруты для обеспечения безопасности.
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