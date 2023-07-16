Тюменские власти раскрыли дату перезахоронения останков купца Текутьева

Останки тюменского купца Андрея Текутьева перезахоронят 12 августа

Ранее в Спасской церкви обнаружили захоронение, в котором находились останки Текутьева Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Останки тюменского купца и мецената Андрея Текутьева перезахоронят 12 августа 2023 года. Об этом сообщили в инфоцентре правительства региона. Ранее останки были найдены во время реставрации церкви Спаса в Тюмени.

«Останки тюменского купца и мецената Андрея Ивановича Текутьева, найденные при реставрации церкви Спаса в Тюмени, перезахоронят 12 августа 2023 года. Их обнаружили в мае 2020 года под алтарем в северном приделе церкви», — сообщили в инфоцентре.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил необходимость исполнения последней воли купца Текутьева. «Я надеюсь, что Андрей Текутьев, по его завещанию, упокоится в Спасской церкви как достойный сын Отечества. А тюменцы смогут отдать дань памяти, сказать спасибо человеку, изменившему жизнь города навсегда», — заявил ранее глава региона.

Андрей Текутьев с 1899 по 1911 годы был городским головой Тюмени. Он на собственные средства построил больницу, а также первое здание театра в городе. В 1906 году купцу было присвоено звание «Почетный гражданин города Тюмени». Ранее URA.RU писало, что в Тюмени во время археологических раскопок в Спасской церкви обнаружили захоронение, в котором находились останки Текутьева.