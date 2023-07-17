Депутат Рады Мезенцева: на Украине готовятся легализовать двойное гражданство

18 июля 2023 в 01:37 Размер текста - 17 +

Правительство Украины рассматривает возможность легализации двойного гражданства ради вступления в ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Украины рассматривают возможность легализации двойного гражданства в стране. Парламентарии уже готовят соответствующий законопроект, заявила депутат Верховной рады Мария Мезенцева. «Думаю, что в парламенте Украины будет зарегистрирован законопроект о двойном гражданстве, поскольку это справедливо. Эти граждане существуют, их нужно „легализовать“», — передает слова Мезенцевой «Укринформ». Она отметила, что в Евросоюзе (ЕС), куда стремиться попасть Украина, двойное гражданство разрешено. Также, по словам Мезенцевой, невозможность иметь двойное гражданство на Украине стала препятствием для членства страны в ЕС. Ранее Еврокомиссия предоставила Украине список из семи требований, которые должны выполнить власти страны, чтобы получить статус кандидата в Евросоюз, пишет RT. Одним из условий является то, что украинскому правительству нужно завершить реформу законодательной базы относительно национальных меньшинств.

Власти Украины рассматривают возможность легализации двойного гражданства в стране. Парламентарии уже готовят соответствующий законопроект, заявила депутат Верховной рады Мария Мезенцева. «Думаю, что в парламенте Украины будет зарегистрирован законопроект о двойном гражданстве, поскольку это справедливо. Эти граждане существуют, их нужно „легализовать“», — передает слова Мезенцевой «Укринформ». Она отметила, что в Евросоюзе (ЕС), куда стремиться попасть Украина, двойное гражданство разрешено. Также, по словам Мезенцевой, невозможность иметь двойное гражданство на Украине стала препятствием для членства страны в ЕС. Ранее Еврокомиссия предоставила Украине список из семи требований, которые должны выполнить власти страны, чтобы получить статус кандидата в Евросоюз, пишет RT. Одним из условий является то, что украинскому правительству нужно завершить реформу законодательной базы относительно национальных меньшинств.