17 июля 2023

Депутат Рады Мезенцева: на Украине готовятся легализовать двойное гражданство

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Правительство Украины рассматривает возможность легализации двойного гражданства ради вступления в ЕС Фото:

Власти Украины рассматривают возможность легализации двойного гражданства в стране. Парламентарии уже готовят соответствующий законопроект, заявила депутат Верховной рады Мария Мезенцева.

«Думаю, что в парламенте Украины будет зарегистрирован законопроект о двойном гражданстве, поскольку это справедливо. Эти граждане существуют, их нужно „легализовать“», — передает слова Мезенцевой «Укринформ». Она отметила, что в Евросоюзе (ЕС), куда стремиться попасть Украина, двойное гражданство разрешено. Также, по словам Мезенцевой, невозможность иметь двойное гражданство на Украине стала препятствием для членства страны в ЕС.

Ранее Еврокомиссия предоставила Украине список из семи требований, которые должны выполнить власти страны, чтобы получить статус кандидата в Евросоюз, пишет RT. Одним из условий является то, что украинскому правительству нужно завершить реформу законодательной базы относительно национальных меньшинств.

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Власти Украины рассматривают возможность легализации двойного гражданства в стране. Парламентарии уже готовят соответствующий законопроект, заявила депутат Верховной рады Мария Мезенцева. «Думаю, что в парламенте Украины будет зарегистрирован законопроект о двойном гражданстве, поскольку это справедливо. Эти граждане существуют, их нужно „легализовать“», — передает слова Мезенцевой «Укринформ». Она отметила, что в Евросоюзе (ЕС), куда стремиться попасть Украина, двойное гражданство разрешено. Также, по словам Мезенцевой, невозможность иметь двойное гражданство на Украине стала препятствием для членства страны в ЕС. Ранее Еврокомиссия предоставила Украине список из семи требований, которые должны выполнить власти страны, чтобы получить статус кандидата в Евросоюз, пишет RT. Одним из условий является то, что украинскому правительству нужно завершить реформу законодательной базы относительно национальных меньшинств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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