В Екатеринбурге экс-силовик, прикрывший наркозакладчика за iPhone, избежал срока

В Екатеринбурге полицейский получил взятку в виде iPhone 12 и 90 тысяч рублей за прикрытие наркозакладчика. За правонарушение Ленинский райсуд назначил мужчине штраф в размере 200 тысяч рублей с лишением права занимать должности на госслужбе. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«В ночь с 7 на 8 ноября 2022 года во время патрулирования территории около лесополосы старший полицейский роты принял взятку от сожительницы закладчика в виде 90 тысяч рублей и мобильного телефона „IPhone 12“, стоимостью свыше 63 тысяч рублей, дабы скрыть факт сбыта наркотиков ее молодым человеком. После чего полицейский продал телефон своему знакомому за 20 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Ленинский районный суд назначил виновному штраф в размере 200 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе, связанной с осуществлением функций представителя власти, на 1 год 6 месяцев, с лишением специального звания — сержант полиции. Приговор не вступил в законную силу.
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