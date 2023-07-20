20 июля 2023

В Екатеринбурге экс-силовик, прикрывший наркозакладчика за iPhone, избежал срока

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор бывшему зам главы администрации Нелюбину Андрею И Кушнареву Евгению. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
В Екатеринбурге бывший полицейский остался на свободе после прикрытия закладчика Фото:

В Екатеринбурге полицейский получил взятку в виде iPhone 12 и 90 тысяч рублей за прикрытие наркозакладчика. За правонарушение Ленинский райсуд назначил мужчине штраф в размере 200 тысяч рублей с лишением права занимать должности на госслужбе. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В ночь с 7 на 8 ноября 2022 года во время патрулирования территории около лесополосы старший полицейский роты принял взятку от сожительницы закладчика в виде 90 тысяч рублей и мобильного телефона „IPhone 12“, стоимостью свыше 63 тысяч рублей, дабы скрыть факт сбыта наркотиков ее молодым человеком. После чего полицейский продал телефон своему знакомому за 20 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Ленинский районный суд назначил виновному штраф в размере 200 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе, связанной с осуществлением функций представителя власти, на 1 год 6 месяцев, с лишением специального звания — сержант полиции. Приговор не вступил в законную силу.

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В Екатеринбурге полицейский получил взятку в виде iPhone 12 и 90 тысяч рублей за прикрытие наркозакладчика. За правонарушение Ленинский райсуд назначил мужчине штраф в размере 200 тысяч рублей с лишением права занимать должности на госслужбе. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В ночь с 7 на 8 ноября 2022 года во время патрулирования территории около лесополосы старший полицейский роты принял взятку от сожительницы закладчика в виде 90 тысяч рублей и мобильного телефона „IPhone 12“, стоимостью свыше 63 тысяч рублей, дабы скрыть факт сбыта наркотиков ее молодым человеком. После чего полицейский продал телефон своему знакомому за 20 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Ленинский районный суд назначил виновному штраф в размере 200 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе, связанной с осуществлением функций представителя власти, на 1 год 6 месяцев, с лишением специального звания — сержант полиции. Приговор не вступил в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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