24 июля 2023

Депутат Тюменской облдумы Вершинин спел на набережной в день памяти Высоцкого. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вершинин Иван. Тюмень, вершинин иван
Для исполнения Иван Вершинин выбрал песню «Веселая покойницкая» Фото:

Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин спел на набережной Туры в день памяти Владимира Высоцкого. Видео парламентарий опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 25 июля исполнилось 43 года со дня смерти знаменитого барда.

«Не скажу про живых, а покойников мы бережем! Вечная память Владимиру Высоцкому — поэту, артисту, голосу эпохи», — написал депутат в посте к видео. Для исполнения Вершинин выбрал песню «Веселая покойницкая».

Ранее URA.RU писало, что 12 июля на набережной в Тюмени открыли памятник Высоцкому. На церемонии присутствовал сын артиста Никита.

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Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин спел на набережной Туры в день памяти Владимира Высоцкого. Видео парламентарий опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 25 июля исполнилось 43 года со дня смерти знаменитого барда. «Не скажу про живых, а покойников мы бережем! Вечная память Владимиру Высоцкому — поэту, артисту, голосу эпохи», — написал депутат в посте к видео. Для исполнения Вершинин выбрал песню «Веселая покойницкая». Ранее URA.RU писало, что 12 июля на набережной в Тюмени открыли памятник Высоцкому. На церемонии присутствовал сын артиста Никита.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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