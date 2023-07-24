Депутат Тюменской облдумы Вершинин спел на набережной в день памяти Высоцкого. Видео

25 июля 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Для исполнения Иван Вершинин выбрал песню «Веселая покойницкая» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин спел на набережной Туры в день памяти Владимира Высоцкого. Видео парламентарий опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 25 июля исполнилось 43 года со дня смерти знаменитого барда. «Не скажу про живых, а покойников мы бережем! Вечная память Владимиру Высоцкому — поэту, артисту, голосу эпохи», — написал депутат в посте к видео. Для исполнения Вершинин выбрал песню «Веселая покойницкая». Ранее URA.RU писало, что 12 июля на набережной в Тюмени открыли памятник Высоцкому. На церемонии присутствовал сын артиста Никита.

Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин спел на набережной Туры в день памяти Владимира Высоцкого. Видео парламентарий опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 25 июля исполнилось 43 года со дня смерти знаменитого барда. «Не скажу про живых, а покойников мы бережем! Вечная память Владимиру Высоцкому — поэту, артисту, голосу эпохи», — написал депутат в посте к видео. Для исполнения Вершинин выбрал песню «Веселая покойницкая». Ранее URA.RU писало, что 12 июля на набережной в Тюмени открыли памятник Высоцкому. На церемонии присутствовал сын артиста Никита.