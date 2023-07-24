Для исполнения Иван Вершинин выбрал песню «Веселая покойницкая»
Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин спел на набережной Туры в день памяти Владимира Высоцкого. Видео парламентарий опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 25 июля исполнилось 43 года со дня смерти знаменитого барда.
«Не скажу про живых, а покойников мы бережем! Вечная память Владимиру Высоцкому — поэту, артисту, голосу эпохи», — написал депутат в посте к видео. Для исполнения Вершинин выбрал песню «Веселая покойницкая».
Ранее URA.RU писало, что 12 июля на набережной в Тюмени открыли памятник Высоцкому. На церемонии присутствовал сын артиста Никита.
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