Власти ЯНАО попали в ловушку с решением доплачивать полицейским

В ЯНАО региональные доплаты полиции сохранятся в случае принятия поправок о северных надбавках в ФЗ

В ЯНАО полиции сохранят региональные доплаты, даже в случае принятия поправок в ФЗ Фото: Московец Илья © URA.RU

Власти ЯНАО попали в своеобразную ловушку, решив доплачивать полицейским из бюджета региона. В случае, если вопрос о введении северных надбавок для федеральных служащих решится положительно, выплаты из регионального бюджета для полиции будут сохранены, рассказал URA.RU источник в политических кругах.

«Безусловно, если вопрос о северных надбавках для всех без исключения силовиков решится положительно, региональные выплаты полицейским сохранятся. С другой стороны, тогда останется не так много служащих, попадающих под заданные условия», — сообщил источник корреспонденту агентства.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу правительства ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент написания новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что правительство ЯНАО приняло решение доплачивать 15 тысяч рублей работникам полиции, имеющим доход ниже трех прожиточных минимумов. Необходимость такого решения вызвана с затянувшимися в Москве согласованиями о поправках в федеральный закон.