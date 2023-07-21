Бастрыкин занялся делом тюменского подростка, которого изнасиловали в отеле

Александр Бастрыкин поручил представить доклад о всех результатах расследования Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследование дела 16-летнего мальчика из Тюмени, которого в отеле «Ролекс» изнасиловал 32-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о противоправных действиях в отношении подростка из Тюмени. В информационном пространстве сообщалось, в что 32-летний мужчина в социальных сетях познакомился с 16-летним мальчиком, пригласил к себе в номер в отеле „Ролекс“. После чего он изнасиловал подростка», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В СУ СК России по Тюменской области было возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о всех результатах расследования уголовного дела.

URA.RU писало, что в Тюмени в отеле «Ролекс» 32-летний мужчина, который ранее был судим, изнасиловал подростка. Мать парня обратилась в отель, где ей сообщили, что несовершеннолетних посетителей у них нет. Показать камеры видеонаблюдения сотрудники отказались.