21 июля 2023

Бастрыкин занялся делом тюменского подростка, которого изнасиловали в отеле

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин поручил представить доклад о всех результатах расследования Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследование дела 16-летнего мальчика из Тюмени, которого в отеле «Ролекс» изнасиловал 32-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о противоправных действиях в отношении подростка из Тюмени. В информационном пространстве сообщалось, в что 32-летний мужчина в социальных сетях познакомился с 16-летним мальчиком, пригласил к себе в номер в отеле „Ролекс“. После чего он изнасиловал подростка», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В СУ СК России по Тюменской области было возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о всех результатах расследования уголовного дела.

URA.RU писало, что в Тюмени в отеле «Ролекс» 32-летний мужчина, который ранее был судим, изнасиловал подростка. Мать парня обратилась в отель, где ей сообщили, что несовершеннолетних посетителей у них нет. Показать камеры видеонаблюдения сотрудники отказались.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследование дела 16-летнего мальчика из Тюмени, которого в отеле «Ролекс» изнасиловал 32-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о противоправных действиях в отношении подростка из Тюмени. В информационном пространстве сообщалось, в что 32-летний мужчина в социальных сетях познакомился с 16-летним мальчиком, пригласил к себе в номер в отеле „Ролекс“. После чего он изнасиловал подростка», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале. В СУ СК России по Тюменской области было возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о всех результатах расследования уголовного дела. URA.RU писало, что в Тюмени в отеле «Ролекс» 32-летний мужчина, который ранее был судим, изнасиловал подростка. Мать парня обратилась в отель, где ей сообщили, что несовершеннолетних посетителей у них нет. Показать камеры видеонаблюдения сотрудники отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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