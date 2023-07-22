SHOT: 70 человек ошпарило горячей водой из-за прорыва трубы в московском ТЦ

22 июля 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

На место происшествия выехали медики и спасатели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве произошел прорыв трубы с горячей водой. Ожоги получили 70 человек, передает SHOT. «70 человек пострадали от прорыва горячей воды в ТЦ „Времена года“ на Кутузовском проспекте в Москве. У них ожоги», — сообщает издание со ссылкой на свой источник. Еще 20 человек заблокированы в здании, уточняет SHOT. На место происшествия выехали сотрудники МЧС и скорой помощи. Обновлено в 15:37 по мск. По данным РИА Новости, при ЧП пострадали два человека. Еще 18 заблокированы в помещении.

В торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве произошел прорыв трубы с горячей водой. Ожоги получили 70 человек, передает SHOT. «70 человек пострадали от прорыва горячей воды в ТЦ „Времена года“ на Кутузовском проспекте в Москве. У них ожоги», — сообщает издание со ссылкой на свой источник. Еще 20 человек заблокированы в здании, уточняет SHOT. На место происшествия выехали сотрудники МЧС и скорой помощи. Обновлено в 15:37 по мск. По данным РИА Новости, при ЧП пострадали два человека. Еще 18 заблокированы в помещении.