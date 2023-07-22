Собянин подтвердил гибель четырех человек в залитом кипятком ТЦ

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Прорыв трубы в ТЦ «Времена года» произошел 22 июля Фото:

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил гибель четырех человек в столичном торговом центре «Времена года», где произошел прорыв трубы. Также, по его информации, есть пострадавшие с ожогами.

«Трагедия в ТЦ унесла жизни еще троих человек. Соболезную родным и близким. Спасатели продолжают работать», — написал Собянин в своем telegram-канале.

На месте работают все экстренный службы города. Есть пострадавшие с ожогами. Прорыв воды в ТЦ произошел 22 июля. Труба прорвалась в супермаркете, горячий пар поднимался по вентиляции.

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Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил гибель четырех человек в столичном торговом центре «Времена года», где произошел прорыв трубы. Также, по его информации, есть пострадавшие с ожогами. «Трагедия в ТЦ унесла жизни еще троих человек. Соболезную родным и близким. Спасатели продолжают работать», — написал Собянин в своем telegram-канале. На месте работают все экстренный службы города. Есть пострадавшие с ожогами. Прорыв воды в ТЦ произошел 22 июля. Труба прорвалась в супермаркете, горячий пар поднимался по вентиляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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