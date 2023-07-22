Собянин подтвердил гибель четырех человек в залитом кипятком ТЦ

Прорыв трубы в ТЦ «Времена года» произошел 22 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил гибель четырех человек в столичном торговом центре «Времена года», где произошел прорыв трубы. Также, по его информации, есть пострадавшие с ожогами.
«Трагедия в ТЦ унесла жизни еще троих человек. Соболезную родным и близким. Спасатели продолжают работать», — написал Собянин в своем
На месте работают все экстренный службы города. Есть пострадавшие с ожогами. Прорыв воды в ТЦ произошел 22 июля. Труба прорвалась в супермаркете, горячий пар поднимался по вентиляции.
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