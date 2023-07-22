Человек застрял в залитом кипятком вестибюле ТЦ в Москве. Видео

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Островки безопасности на Комсомольском проспекте. Челябинск, аварийная служба, жкх, энергетика, аварийная, фортум
Спасатели не могут подобраться к мужчине из-за горячего пара Фото:

После прорыва горячей воды в ТЦ «Времена года» в Москве в вестибюле остался мужчина. Спасатели не могут подобраться к нему из-за горячего пара. Об этом сообщает SHOT.

«Человек находится в залитом кипятком вестибюле между вторым и третьим этажами ТЦ. Спасатели не могут к нему добраться из-за горячего пара», — пишет telegram-канал SHOT. Мужчина кричит о помощи.

Ранее стало известно, что в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве произошел прорыв трубы с горячей водой. Ожоги получили 70 человек. На данный момент известно о двух пострадавших.

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После прорыва горячей воды в ТЦ «Времена года» в Москве в вестибюле остался мужчина. Спасатели не могут подобраться к нему из-за горячего пара. Об этом сообщает SHOT. «Человек находится в залитом кипятком вестибюле между вторым и третьим этажами ТЦ. Спасатели не могут к нему добраться из-за горячего пара», — пишет telegram-канал SHOT. Мужчина кричит о помощи. Ранее стало известно, что в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве произошел прорыв трубы с горячей водой. Ожоги получили 70 человек. На данный момент известно о двух пострадавших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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