Человек застрял в залитом кипятком вестибюле ТЦ в Москве. Видео

22 июля 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

Спасатели не могут подобраться к мужчине из-за горячего пара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После прорыва горячей воды в ТЦ «Времена года» в Москве в вестибюле остался мужчина. Спасатели не могут подобраться к нему из-за горячего пара. Об этом сообщает SHOT. «Человек находится в залитом кипятком вестибюле между вторым и третьим этажами ТЦ. Спасатели не могут к нему добраться из-за горячего пара», — пишет telegram-канал SHOT. Мужчина кричит о помощи.



Ранее стало известно, что в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве произошел прорыв трубы с горячей водой. Ожоги получили 70 человек. На данный момент известно о двух пострадавших.

После прорыва горячей воды в ТЦ «Времена года» в Москве в вестибюле остался мужчина. Спасатели не могут подобраться к нему из-за горячего пара. Об этом сообщает SHOT. «Человек находится в залитом кипятком вестибюле между вторым и третьим этажами ТЦ. Спасатели не могут к нему добраться из-за горячего пара», — пишет telegram-канал SHOT. Мужчина кричит о помощи. Ранее стало известно, что в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве произошел прорыв трубы с горячей водой. Ожоги получили 70 человек. На данный момент известно о двух пострадавших.