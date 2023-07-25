25 июля 2023
24 июля 2023

В ЯНАО снизилась цена на дизельное топливо

Тюменьстат: в ЯНАО дизельное топливо стало дешевле почти на 11%
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Леонид Михельсон на открытии АЗС НОВАТЭК. Челябинская область. Копейск, заправка, бензозаправка, азс, заправочный пистолет, дизельное топливо, солярка, дт
По данным «Тюменьстат», за последние шесть месяцев цена на дизель снизилась на 10,7% Фото:

В ЯНАО отмечено снижение цен на дизельное топливо. Как сообщили в «Тюменьстат», за последние шесть месяцев его стоимость уменьшилась на 10,7%.

«На конец июня 2023 года цены на дизельное топливо относительно декабря предыдущего года в Ямало-Ненецком автономном округе снизились на 10,7%», — указано в документах на сайте ведомства. При этом за тот же период отмечен рост цен на бензин на 5,9%.

Ранее сообщалось, что в январе текущего года цены на дизельное топливо выросли. По данным окружного департамента экономики, в Салехарде, Ноябрьске и Приуральском районе ЯНАО за месяц оно подорожало на 11,5%. А в мае стало дешевле на 5,3%.

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В ЯНАО отмечено снижение цен на дизельное топливо. Как сообщили в «Тюменьстат», за последние шесть месяцев его стоимость уменьшилась на 10,7%. «На конец июня 2023 года цены на дизельное топливо относительно декабря предыдущего года в Ямало-Ненецком автономном округе снизились на 10,7%», — указано в документах на сайте ведомства. При этом за тот же период отмечен рост цен на бензин на 5,9%. Ранее сообщалось, что в январе текущего года цены на дизельное топливо выросли. По данным окружного департамента экономики, в Салехарде, Ноябрьске и Приуральском районе ЯНАО за месяц оно подорожало на 11,5%. А в мае стало дешевле на 5,3%.
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