В ЯНАО снизилась цена на дизельное топливо

Тюменьстат: в ЯНАО дизельное топливо стало дешевле почти на 11%

26 июля 2023 в 04:30 Размер текста - 17 +

По данным «Тюменьстат», за последние шесть месяцев цена на дизель снизилась на 10,7% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО отмечено снижение цен на дизельное топливо. Как сообщили в «Тюменьстат», за последние шесть месяцев его стоимость уменьшилась на 10,7%. «На конец июня 2023 года цены на дизельное топливо относительно декабря предыдущего года в Ямало-Ненецком автономном округе снизились на 10,7%», — указано в документах на сайте ведомства. При этом за тот же период отмечен рост цен на бензин на 5,9%. Ранее сообщалось, что в январе текущего года цены на дизельное топливо выросли. По данным окружного департамента экономики, в Салехарде, Ноябрьске и Приуральском районе ЯНАО за месяц оно подорожало на 11,5%. А в мае стало дешевле на 5,3%.

В ЯНАО отмечено снижение цен на дизельное топливо. Как сообщили в «Тюменьстат», за последние шесть месяцев его стоимость уменьшилась на 10,7%. «На конец июня 2023 года цены на дизельное топливо относительно декабря предыдущего года в Ямало-Ненецком автономном округе снизились на 10,7%», — указано в документах на сайте ведомства. При этом за тот же период отмечен рост цен на бензин на 5,9%. Ранее сообщалось, что в январе текущего года цены на дизельное топливо выросли. По данным окружного департамента экономики, в Салехарде, Ноябрьске и Приуральском районе ЯНАО за месяц оно подорожало на 11,5%. А в мае стало дешевле на 5,3%.