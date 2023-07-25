В ЯНАО снизилась цена на дизельное топливо

По данным «Тюменьстат», за последние шесть месяцев цена на дизель снизилась на 10,7%
В ЯНАО отмечено снижение цен на дизельное топливо. Как сообщили в «Тюменьстат», за последние шесть месяцев его стоимость уменьшилась на 10,7%.
«На конец июня 2023 года цены на дизельное топливо относительно декабря предыдущего года в Ямало-Ненецком автономном округе снизились на 10,7%», — указано в документах на сайте ведомства. При этом за тот же период отмечен рост цен на бензин на 5,9%.
Ранее сообщалось, что в январе текущего года цены на дизельное топливо выросли. По данным окружного департамента экономики, в Салехарде, Ноябрьске и Приуральском районе ЯНАО за месяц оно подорожало на 11,5%. А в мае стало дешевле на 5,3%.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.