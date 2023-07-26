Силовики пришли в администрацию Ленинского района Перми

Правоохранители изъяли необходимые для расследования документы
Силовики изъяли документы в администрации Ленинского района Перми, а ее руководителя Александра Кетова вызвали на допрос. Дело может быть связано с установкой мусорных площадок, говорят источники СМИ.
«Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что выемка документов может быть связана с расследованием возможных нарушений при установке на территории района контейнерных площадок для мусора», — пишет «Коммерсант-Прикамье». В мэрии Перми факт обысков подтвердили.
Ранее, как рассказывало URA.RU, в Перми провели обыски в администрации Индустриального района. Тогда для допроса задержали заместителя главы района Дмитрия Безденежных.
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