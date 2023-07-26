Силовики пришли в администрацию Ленинского района Перми

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Правоохранители изъяли необходимые для расследования документы Фото:

Силовики изъяли документы в администрации Ленинского района Перми, а ее руководителя Александра Кетова вызвали на допрос. Дело может быть связано с установкой мусорных площадок, говорят источники СМИ.

«Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что выемка документов может быть связана с расследованием возможных нарушений при установке на территории района контейнерных площадок для мусора», — пишет «Коммерсант-Прикамье». В мэрии Перми факт обысков подтвердили.

Ранее, как рассказывало URA.RU, в Перми провели обыски в администрации Индустриального района. Тогда для допроса задержали заместителя главы района Дмитрия Безденежных.

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Силовики изъяли документы в администрации Ленинского района Перми, а ее руководителя Александра Кетова вызвали на допрос. Дело может быть связано с установкой мусорных площадок, говорят источники СМИ. «Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что выемка документов может быть связана с расследованием возможных нарушений при установке на территории района контейнерных площадок для мусора», — пишет «Коммерсант-Прикамье». В мэрии Перми факт обысков подтвердили. Ранее, как рассказывало URA.RU, в Перми провели обыски в администрации Индустриального района. Тогда для допроса задержали заместителя главы района Дмитрия Безденежных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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