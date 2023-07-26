Силовики пришли в администрацию Ленинского района Перми

26 июля 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Правоохранители изъяли необходимые для расследования документы Фото: Анна Майорова © URA.RU Силовики изъяли документы в администрации Ленинского района Перми, а ее руководителя Александра Кетова вызвали на допрос. Дело может быть связано с установкой мусорных площадок, говорят источники СМИ. «Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что выемка документов может быть связана с расследованием возможных нарушений при установке на территории района контейнерных площадок для мусора», — пишет «Коммерсант-Прикамье». В мэрии Перми факт обысков подтвердили. Ранее, как рассказывало URA.RU, в Перми провели обыски в администрации Индустриального района. Тогда для допроса задержали заместителя главы района Дмитрия Безденежных.

Силовики изъяли документы в администрации Ленинского района Перми, а ее руководителя Александра Кетова вызвали на допрос. Дело может быть связано с установкой мусорных площадок, говорят источники СМИ. «Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что выемка документов может быть связана с расследованием возможных нарушений при установке на территории района контейнерных площадок для мусора», — пишет «Коммерсант-Прикамье». В мэрии Перми факт обысков подтвердили. Ранее, как рассказывало URA.RU, в Перми провели обыски в администрации Индустриального района. Тогда для допроса задержали заместителя главы района Дмитрия Безденежных.